ALERTA RADIOCTIVA! Au fost gasite peste 70 de fisuri la un REACTOR NUCLEAR

Un numar substantial de micro fisuri au fost descoperite la reactoarele nucleare de la Tihange si Doel din Belgia, comparativ cu ultima verificare efectuata acum trei ani, informeaza presa locala, citata de B1Tv.ro

Astfel, in urma inspectiei efectuate in aprilie, au fost descoperite peste 70 de fisuri la reactorul Tihange 2, in timp ce la reactorul Doel 3, s-au descoperit peste 300 de vulnerabilitati, in luna noiembrie.

Microfisurile de la Tihange 2 au fost confirmate de ministrul belgian al Afacerilor Interne, Jan Jambon, dupa ce a cerut o inspectie in acest sens, la cererea Gruparii Verzilor, condusa de Jean-Marc Nollet.

In ceea ce priveste numarul de microfisuri de la cel de-al doilea reactor, Doel 3, nu s-a avansat momentan nicio cifra.

Operatorul care a efectuat verificarile, Engie-Electrabel, a precizat ca vulnerabilitatile nu pun in pericol nicio operatiune a centralelor nucleare, a adaugand ca noile fisuri nu au fost descoperite neaparat ca urmare a faptului ca au aparut recent, ci mai degraba datorita unei noi pozitionari a aparatului cu ultrasunete care a fost folosit in verificari.

Pe de alta parte, activistii grupului de mediu Nucléaire Stop au criticat in termeni duri, concernul Engie-Electrabel, considerandu-l iresponsabil pentru utilizarea reactorului nuclear Tihange 2 in ciuda riscului care a urcat la 2.22 %.