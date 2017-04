ALERTA! Rusia a suspendat ACORDUL cu America! Care sunt CONSECINTELE

Rusia a anuntat prima masura luata ca raspuns la atacul cu rachete lansat de SUA asupra unei baze aeriene din Siria. Oficialii rusi anunti ca a fost suspendat acordul cu SUA privind securitatea aeriana din Siria. Acordul fusese semnat in 2015, pentru evitarea unor incidente in spatiul aerian al Siriei. De asemenea, Rusia a solicitat convocarea Consiliului de Securitate al ONU, pentru a se discuta situatia generata de atacurile americane. Rusia si China au blocat in trecut sanctiunile impotriva regimului Assad la ONU.











Statele Unite si Rusia au semnat in octombrie 2015 un memorandum pentru a evita eventuale incidente intre avioanele de lupta ale celor doua tari in spatiul aerian al Siriei. Documentul includea reguli specifice ce trebuiau urmate de echipajele de zbor in Siria. In plus, memorandumul prevedea stabilirea unor linii de comunicatie intre comandamentele din regiune ale celor doua tari. Acordul continea un numar mare de reglementari si de restrictii vizand evitarea incidentelor intre avioanele militare ruse si americane care efectueaza operatiuni diferite in Siria, impotriva gruparii Stat Islamic.