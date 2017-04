ALERTA! SINUCIDERE din cauza jocului "Balena Albastra"! Ce detalii au aflat procurorii

Adolescenta in varsta de 15 ani, care a decedat in luna martie in timp ce isi facea un selfie pe un bloc cu zece etaje, se pare ca s-a sinucis, a anuntat miercuri prim-procurorul Ion Vestemean, purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, adaugand ca tanara juca "Balena albastra".



"Minora (...) a descarcat pe telefonul sau mobil jocul 'Balena albastra' si a folosit pseudonimul 'vovo_666', avand mai multe postari pe Facebook si Instagram ce indica parcurgerea acestui joc, precum si unele imagini cu trimitere directa la acte de suicid. Avand in vedere toate aceste aspecte stabilite ulterior, s-a apreciat ca exista date si indicii temeinice ca decesul numitei VDS nu a fost unul accidental, ci un act de suicid determinat de persoane ramase neidentificate pana la acest moment, ce ar fi putut recurge la constrangere morala in acest scop, al determinarii sinuciderii, prin intermediul acestui joc - 'Balena albastra', in cadrul caruia sarcina finala de indeplinit ar fi tocmai actul de sinucidere", se arata intr-un comunicat de presa.

Prin ordonanta procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, s-a dispus declinarea dosarului mai sus-mentionat in favoarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Brasov in conditiile in care la nivelul acestei unitati de parchet,este inregistrat un dosar penal in care se efectueaza cercetari fata de utilizatori ai jocului respectiv.

Tanara a urcat pe 15 martie pe un bloc inalt cu zece etaje, impreuna cu prietenii ei si doua profesoare, pentru a vedea panorama municipiului Sibiu si a-si face poze. Adolescenta este singura care a cazut de pe bloc si a decedat imediat. Echipajul SMURD ajuns la fata locului a constatat decesul.