ALERTA! Spionajul german ar fi "intrat" in mai multe institutii din SUA, printre care si Casa Alba

Serviciile de informatii externe germane, deja afectate de numeroase scandaluri de interceptare a convorbirilor, au spionat "timp de ani de zile" mai multe companii si administratii americane, inclusiv Casa Alba, sustine joi saptamanalul german Der Spiegel, citat de AFP, potrivit agerpres.

Serviciul Federal de Informatii (BND), responsabil de spionajul extern, a spionat "intre 1998 si 2006" multe "numere de telefon si de fax interne de la Casa Alba", scrie Der Spiegel, citand "documente" pe care le-a consultat. Potrivit publicatiei, BND dispunea de o lista cu "4.000 de selectori" (numere de telefon sau de fax, adrese e-mail - n.r.) care i-au permis sa supravegheze "obiective americane", intre care Ministerul de Finante si Secretariatul de Stat.

Agentii germani au plasat sub supraveghere companii si societati americane precum Lockheed sau NASA, organizatia neguvernamentala Human Rights Watch, mai multe universitati si inca US Air Force, marina, Defence Intelligence Agency, subordonata Pentagonului, sau alte servicii de spionaj militar, potrivit Der Spiegel.

Mai mult de 100 de ambasade straine cu sediul la Washington, precum si Fondul Monetar International (FMI) si biroul american al Ligii Arabe au fost, de asemenea, spionate de BND, mai sustine publicatia germana.

Solicitata de Der Spiegel, BND nu a dorit sa comenteze aceste dezvaluiri.

Serviciul de spionaj extern german a fost de mai multe ori in centrul unor scandaluri de interceptari ale convorbirilor. In martie 2015, o serie de dezvaluiri au scos la lumina colaborarea intre BND si echivalentul sau american NSA, pentru care germanii au spionat mai multe obiective din tari aliate, in special oficiali ai Ministerului de Externe francez, ai presedintiei franceze si ai Comisiei Europene. Intrebata la mijlocul lunii februarie de o Comisie de ancheta parlamentara cum arata aceasta cooperare, cancelarul german Angela Merkel s-a declarat surprinsa: "Cred ca BND nu a avut astfel de practici", a spus ea.

In toamna anului 2013, informatii despre interceptarea telefonului mobil al cancelarului Angela Merkel de serviciile din SUA au provocat tensiuni puternice intre Berlin si Washington. "Spionaj intre prieteni nu se face", a spus atunci Merkel. In urma acestor scandaluri, Germania a aprobat in iunie 2016 o serie de noi masuri destinate sa reglementeze mai bine practicile serviciilor sale de informatii externe.