Alerta TERORISTA la Londra! Parlamentul Britanic a fost INCHIS - FOTO

Politia britanica a anuntat ca investigheaza un incident in apropiere de Parlamentul de la Londra, informeaza vineri Reuters, conform agerpres. Anterior, agentia de presa britanica cita o postare pe Twitter a editorului adjunct pe probleme politice al ziarului Daily Mirror care mentiona ca politia se confrunta cu un incident in afara Westminster si ca a auzit strigate si a vazut un politist inarmat. Un reporter al Reuters aflat in interiorul Parlamentului a declarat ca portile edificiului sunt inchise si ca in fata cladirii sunt parcate un camion si o masina cu insemnele politiei. Reporterul Reuters a mai spus ca traficul se desfasoara normal in apropierea parlamentului si ca agenti inarmati patruleaza in zona.