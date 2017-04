ALERTA! Turcia planuieste INVADAREA TERESTRA a unei tari

Turcia pregateste o ofensiva terestra in nordul Irakului impotriva bazelor separatistilor kurzi din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), scrie cotidianul Yeni Safak, apropiat de regimul de la Ankara, in editia de joi, transmite AFP. Operatiunea, denumita 'Scutul Tigrului', ar continua ofensiva 'Scutul Eufratului', lansata pe 24 august 2016 in nordul Siriei impotriva jihadistilor gruparii Statul Islamic si a militiilor kurde, si careia i s-a pus capat in mod oficial saptamana trecuta. Informatia nu a fost confirmata deocamdata de autoritatile turce, insa presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat in aceasta saptamana ca 'Scutul Eufratului' va avea 'o a doua si o a treia etapa', in Siria si in Irak.

Potrivit cotidianului, vor fi mobilizate tancuri, piese de artilerie si vehicule de transport blindate utilizate pentru operatiunea din Siria.