ALERTA! Unul din trei romani se confrunta cu o problema pe care o ignora, dar care poate fi FATALA

Peste jumatate din populatia Europei se confrunta cu probleme legate de greutate, traduse prin numarul mare de persoane supraponderale sau obeze. Romania se situeaza, potrivit datelor din 2014 la coada acestui clasament, in tara noastra fiind inregistrat cel mai mic numar de persoane obeze din Uniunea Europeana. Totusi, acest lucru nu inseamna ca romanii nu trebuie sa fie atenti cand vine vorba despre acest aspect, avand in vedere ca in conformitate cu distributia Indicelui de Masa Corporala (IMC), 33% din populatia Romaniei este supraponderala, iar 15% obeza, potrivit unui studiu ISRA Center.

Obezitatea nu este o problema numai prin sine, ci prin faptul ca provoaca probleme majore de sanatate precum bolile cardiovasculare, diabetul, sindromul metabolic, dar si anumite afectiuni cu substrat psihologic.

Problemele legate de cresterea in greutate pot fi cauzate de factorii genetici, insa cel mai des acestea isi au originea in alimentatia necorespunzatoare stilului de viata.

in ceea ce priveste populatia Romaniei, desi datele la nivel european arata o situatie buna pentru romani in ceea ce priveste normoponderalitatea, realitatea dovedeste ca, in conformitate cu distributia Indicelui de Masa Corporala (IMC), doar 44% dintre romanii de peste 18 ani sunt normoponderali, in timp ce 33% sunt supraponderali, 15% sunt obezi si 5% sunt subponderali.

Ceea ce se intampla dupa varsta de 35 de ani este cu adevarat ingrijorator. Aceasta limita coincide cu scaderea numarului de persoane cu o greutate normala. De asemenea, doar 3 din 10 romani cu varsta de peste 55 de ani au o greutate normala, in timp ce doua treimi sunt supraponderali sau obezi.

Un sondaj realizat in randul a 1.005 respondenti, esantion reprezentativ la nivel national pentru populatia din Romania, cu varsta de peste 15 ani, arata ca exista o corelatie intre nivelul de educatie si obezitate.

Daca in cadrul populatiei cu educatie scazuta ponderea persoanelor obeze este de 21%, in randul celor cu studii superioare procentul acestora scade pana la 12%.