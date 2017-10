ALERTA! ZECI de angajati din cadrul Complexului Energetic Oltenia au intrat in greva FOAMEI! Ce cerinte au

Complexul Energetic Oltenia

Zeci de angajati ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) au intrat, marti, in greva foamei, nemultumiti de nivelul salariilor in raport cu conditiile de munca. Oamenii sustin ca productia a crescut, multi dintre mineri au plecat, dar salariile au ramas la 1.400 – 1.700 de lei, in timp ce ale conducerii au crescut constant. Mai mult de douazeci de angajati ai CEO au intrat, marti dimineata, in greva foamei, nemultumiti de esecul negocierilor avute cu reprezentantii conducerii in vederea cresterii salariilor.

