Alexandra Stan 1

Alexandra Stan nu a avut deloc probleme cu greutatea, nici in trecut si nici acum, iar totul se datoreaza genelor dar si unui regim de viata atent studiat. Cantareata are un mic secret, pe care l-a dezvaluit publicului, in amanunt!

Solista nu se abate de la un regim alimentar care ii mentine greutatea constanta, si a povestit cum decurge o zi de alimentatie pentru ea.

„Dimineata incepe cu un shake cu proteine izolate din zer, fara zahar, cu doar 2 grame de carbohidrati /100 de grame, uneori cu o banana sau cu fructe de padure. E bine ca dimineata sa mancam alimente cu absorbtie lenta, pentru a avea cat mai multa energie. Alteori mananc doar albusul de la un ou fiert. La pranz, din meniu nu lipseste pestele cu orez sau cu mazare. Seara, in functie de locul unde ma aflu, mananc o salata cu avocado si somon, peste sau o supa crema. Iau intotdeauna gustari intre mese: biscuiti, nuci, alune, batoane proteice. Inainte de culcare beau un shake cu absorbtie rapida”, a spus Alexandra Stan.

„Mananc seminte de tot felul si iau vitamine sa am energie. Nu uit sa ma hidratez, beau multa apa… care mai stinge pofta de dulce. Mi-am facut un obicei din a-mi lua cu mine cand merg in concerte si hainele de antrenament. Orice hotel la care ma cazez trebuie sa aiba obligatoriu si o sala de fitness, pe unde trec cate o ora”.



Sursa: cancan.ro