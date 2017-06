Stoica Alexandru este un copilas de numai 4 anisori, sufera de o forma rara de cancer osos, o boala necrutatoare care l-a transformat intr-un luptator pentru viata. Anul trecut in luna Octombrie, Alexandru a inceput sa aiba dureri de picior si nu mai putea urina. A fost diagnosticat in urma un C.T efectuat la Spitatul Grigore Alexandrescu din Bucuresti, cu tumora tip coada de cal la osul sacru. este un copilas de numai 4 anisori, sufera de o forma rara de, o boala necrutatoare care l-a transformat intr-un luptator pentru viata. Anul trecut in luna Octombrie, Alexandru a inceput sa aiba dureri de picior si nu mai putea urina. A fost diagnosticat in urma un C.T efectuat la Spitatul Grigore Alexandrescu din Bucuresti, cutip coada de cal la osul sacru.

"Totul a inceput in luna Octombrie 2016. Cand am aflat ca Alex al meu are cancer am simtit ca totul in jurul meu se prabuseste. Jumatate din mine isi dorea sa moara iar cealalta jumatate isi dorea sa traiasca, sa lupte pentru el. Alex are cancer. Alex are cancer la cei doar 4 anisori. Cu ce-am gresit? Cu ce-a gresit Alex? Cu ce-am gresit noi? Acum face autotransplant de celule stem. Este ultima sansa pe care Alex al meu o mai are sa traiasca. El este un luptator si cred, sunt convinsa din toata inima mea ca Alex al meu se va vindeca, ca va invinge aceasta cumplita boala care ne adus numai durere si suferita. Va multumesc oameni buni, cu suflet mare, ca veti fi alaturi de Alex al meu!", a declarat Stoica Elena, mama lui Alexandru.

operat la coloana, la osul sacru S3. In timpul operatiei s-a aspirat tot, dar a mai ramas in partea pelvina o bucata neoperabila. I s-a luat biopsie, si a primit cumplitul diagnostic Sarcom Ewing sacrat stadiul 4, o forma rara de cancer osos. Aceasta este cea mai letala tumora osoasa. In final a ajuns la Cluj, la Spitalul Oncologic unde a fostla coloana, la osul sacru S3. In timpul operatiei s-a aspirat tot, dar a mai ramas in partea pelvina o bucata neoperabila. I s-a luat biopsie, si a primit cumplitul diagnostic, o forma rara de cancer osos. Aceasta este cea maitumora osoasa.

A urmat o noua operatie, si pana in luna a Mai 2017 a efectuat 6 cure de cistostatice. In luna Februarie i s-a montat o camera in piept, pe partea dreapta, pe unde i se administreaza perfuziile, medicamentele si citostaticile. In acest moment Alexandru este internat la Spitalul Louis Turcanu din Timisoara si asteapta autotransplantul de celule stem.

Pentru Alexandru urmeaza cel mai cumplit an, cea mai cumplita lupta pe care o va duce pentru fiecare secunda de viata. Autotransplantul de celule stem este singura sansa pe care Alexandru o mai are pentru a trai.

In aceasta lupta dramatica pentru viata Alexandru are nevoie de noi! Viata lui Alexandru depinde si de ajutorul nostru!

7.000 de euro pentru a putea lupta cu aceasta cumplita boala. In aceasta suma sunt incluse toate cheltuielile cu intretinerea lui Alexandru in spital pe durata unui an de zile. Suma aceasta depaseste cu mult posibilitatile limitate ale parintilor. Alexandru are nevoie depentru a putea lupta cu aceasta cumplita boala. In aceasta suma sunt incluse toate cheltuielile cu intretinerea lui Alexandru in spital pe durata unui an de zile. Suma aceasta depaseste cu mult posibilitatile limitate ale parintilor.

Venim cu o rugaminte mare sa-l ajutam pe Alexandru sa invinga cancerul, este prea mic si neajutorat sa lupte singur.

Singura lui speranta suntem noi!

Donatii se pot face in conturile bancare de mai jos, deschise la BCR, Raiffeisen Bank si Banca Transilvania.

Denumire: Asoc. Misiunea Speranta pentru Romania

CUI: 26044485

BCR (Banca Comerciala Romana)

IN LEI: RO 74 RNCB 001813 82799 00003

IN EURO: RO 04 RNCB 0018138279900002

COD SWIFT: RNCBROBU

SUCURSALA: Chisineu Cris, jud. Arad

Raiffeisen Bank

IN LEI: RO39 RZBR 0000 0600 1204 2338

IN EURO: RO24 RZBR 0000 0600 1218 9757

CODE SWIFT: RZBRROBU

SUCURSALA: Chisineu Cris, jud. Arad

Banca Transilvania

IN LEI: RO18BTRLRONCRT0365344401

IN EURO: RO65BTRLEURCRT0365344401

COD SWIFT: BTRLRO22

SUCURSALA: Chisineu Cris, jud. Arad

Este important sa specificati pentru cine faceti donatia!

Numele tuturor donatorilor vor aparea pe pagina DONATORI.

Pentru detalii suplimentare:

Telefon: 0749.402.098

Email: infosperanta•gmail.com