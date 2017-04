Alimentul romanesc care ajuns protejat la nivel european

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene s-a publicat joi, 6 aprilie 2017, decizia de inregistrare a denumirii in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice protejate pentru produsul Novac afumat din Tara Barsei, anunta Ministerul Agriculturii.



„Romania are la aceasta data trei produse protejate la nivelul Uniunii Europene – Magiunul de Topoloveni – Indicatie Geografica Protejata (2011), Telemeaua de Ibanesti – Denumire de origine Protejata (2016), Salamul de Sibiu - Indicatie Geografica Protejata (2016), iar in 20 de zile incepand de astazi va avea al patrulea produs protejat, respectiv Novacul afumat din Tara Barsei - Indicatie Geografica Protejata”, precizeaza ministerul, noteaza Mediafax.

Potrivit institutiei, inca doua produse, respectiv Carnatii de Plescoi si Scrumbia de Dunare afumata, se afla pe circuit la Comisia Europeana in vederea obtinerii protectiei la nivel european pentru sistemul de calitate Indicatie Geografica Protejata.