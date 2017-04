Alina Bica

Alina Bica, fosta sefa DIICOT a comentat dezvaluirile jurnalistului Dan Andronic despre intalnirea sefilor din institutiile de forta din timpul alegerilor prezidentiale din 2009.

Alina Bica spune este posibil ca alegerile sa fi fost influentate nu doar o data, ci de mai multe ori.

"In cazul meu, domnul Coldea s-a opus numirii mele la DIICOT pentru ca nu am executat ordine, nu am participat la intalniri in miez de noapte. Au disparut oameni de afaceri, oameni publici. Nu am scris eu codurile", a mai spus Alina Bica, facand referire la dosarele pe care le are in instanta.