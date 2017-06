Alina Gorghiu: "E multa paine de mancat pana sa ajungem cu o propunere concreta la Cotroceni"

Alina Gorghiu

Alina Gorghiu si Lia Olguta Vasilescu au vorbit la Antena 3, despre viitorul pemier si din partea carui partid ar trebui sa fie acesta.

Lia Olguta Vasilescu a precizat ca este convinsa de faptul ca viitorul premier va fi din partea Partidului Social Democrat.

„Nu am niciun dubiu. este greu ca celelalte partide sa faca o coalitie. PSD are 40% in Parlamentul Romaniei si este foarte greu si ar trebui ca celelalte partide sa se alieze”, a precizat Lia Olguta Vasilescu.

Alina Gorgiu spune ca daca vor veni cu o propunere de premier, acest va fi Ludovic Orban.

„Nu cred ca discutam despre posibil sau imposibil. Am demarat azi o consultare in interiorul partidului ca sa vedem cu ce mandat mergem la Cotroceni. Cel mai probabil acea propunere va fi Ludovic Orban. Dar „e multa paine de mancat” pana sa ajungem cu o propunere concreta la Cotroceni”, a precizat Alina Gorghiu.

Intrebata care sunt sansele sa existe o negociere sau o coalitie PSD-PNL, Alina Gorghiu a spus ca acest lucru nu se va intampla

„Mi se pare indecent politic sa te gandesi la un Guvern PSD-PNL in acet moment”, a spus Gorghiu.

„Si mie mi se pare la fel de indecent, in orice moment, nu doar acum”, a spus Vasilescu.