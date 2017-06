Alina Gorghiu, ironii la adresa PSD: "Penibilul nu are limite"

Alina Gorghiu

Alina Gorghiu, fostul presedinte PNL, ii ironizeaza pe cei din PSD.

"Hai cu motiunea de cenzura! ???

Oameni buni, cei de la PSD sunt in noaptea mintii! ??? Adica penibilul nu are limite!!! Ce se intampla la ei e o fractura de logica politica, pana la Dumnezeu si inapoi. Nu poti sa sustii de dimineata pana seara ca e geniala guvernarea PSD si in acelasi timp sa vii sa propui schimbarea Guvernului.

Eu nu am sustinut acest guvern, PNL nu a sustinut acest Guvern! PSD l-a sustinut pe Grindeanu, PSD l-a votat la investirea Guvernului, si NU, PNL, iar dupa 6 luni de zile vrea sa-l demita fara sa poata produce un argument logic si coerent in raport cu ceea ce reprezentantii PSD au sustinut public despre actualul Guvern. E distractie mare la baietii astia, nu? Sau mult dispret?

Singura modalitate legala de a-l demite pe Premier, daca nu va fi convins sa-si dea singur demisia este motiunea de cenzura!

Deci, hai cu motiunea! Asa ceva... ?", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.