Alina Gorghiu REACTIONEAZA dupa ce PSD a amanat legea salarizarii

Alina Gorghiu

Alina Gorghiu a reactionat dur pe Facebook dupa ce PSD a amanat legea salarizarii.



„Daca legea salarizarii unice ar fi film, ar lua Zmeura de Aur! Legile PSD - avioane de hartie catapultate din Kiseleff. A cata oara PSD se joaca cu mintile alegatorilor? A cata oara dna Olguta Vasilescu ne duce cu zaharelul? Eu nu mai stiu sa numar de cate ori dl Dragnea isi arata public propriul guvern cu degetul pentru ca nu-i asa, domnia sa, stie mai bine cum e treaba cu programul de guvernare.



Legea salarizarii in formula PSD, este o bomba cu ceas dat fiind faptul ca inca nu e clar pentru nimeni de unde vor aparea banii in plus la buget si cum vom reusi sa ne incadram in tinta de 3% pentru deficitul bugetar. Sa ne spuna dl Dragnea daca legea salarizarii va insemna ZERO investitii , nationalizarea sistemului privat de pensii pilonul II, taxe si impozite marite si controale excesive ale ANAF pentru ca vad ca nimeni nu doreste sa raspunda acestor intrebari de bun simt.



Clar, avem nevoie de o lege a salarizarii unitare in domeniul bugetar, insa ea trebuie sa fie predictibila si aplicabila, altfel va fi o bataie de joc marca PSD.



P.S.: Ma intreb, retoric evident, oare ce au semnat cei 200 de parlamentari laudati de dna Vasilescu, daca proiectul nu e inca finalizat...”, a scris Alina Gorghiu pe Facebook.