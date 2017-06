Alina Gorghiu: "Vorbim de o incercare de rupere a PSD"

Alina Gorghiu 1

Senatoarea PNL Alina Gorghiu a declarat joi, la Timisoara, ca nominalizarea lui Victor Ponta pentru functia de secretar general al Guvernului este o ''incercare destul de abila de rupere a PSD'', fostul premier fiind un aliat de conjunctura al lui Grindeanu.

''Sunt sigura ca numirea lui Ponta secretar general al Guvernului il va scoate rau din pepeni pe Liviu Dragnea si avem o premiera absoluta in Romania (...): doi prim-ministri, un fost si un actual prim-ministru, exclusi din PSD pentru ca au sfidat varful pantofului domnului Dragnea'', a afirmat Gorghiu intr-o conferinta de presa.

Ea a adaugat ca se "bucura" ca Ponta nu a fost mentionat pentru portofoliul Justitiei.

''Ma bucura ca (premierul Grindeanu - n.r.) nu-l numeste la Justitie, pentru ca daca-l numea la Justitie, si fara motivarea Curtii Constitutionale a Romaniei, de abuz in serviciu, si fara dezbatere publica, aveam peste doua ore prag la abuz in serviciu'', a spus liberala.

In alta ordine de idei, Gorghiu a estimat ca urmeaza o luna "de foc", fiind pregatita pentru o sesiune extraordinara in Parlament, intrucat, in orice scenariu se vor derula lucrurile, ''Parlamentul trebuie sa aiba, constitutional, un cuvant de spus''.

''Nu cred ca PSD va avea intelepciunea sa transeze lucrurile repede si cred ca in luna iulie se finalizeaza procedural problema cu Cabinetul. Ca ramane acelasi premier sau un alt premier cu un alt Cabinet, ca va fi Ponta viitorul prim-ministru, vom vedea'', a conchis Gorghiu.

Deputatul PSD Victor Ponta va fi numit, cel mai probabil in cursul acestei zile, in functia de secretar general al Guvernului, au declarat surse oficiale.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi intr-o conferinta de presa ca la Palatul Victoria se afla un "guvern-fantoma, un Cabinet haiducesc", pentru ca un guvern nu se alcatuieste fara sustinere. Intrebat daca este posibila formarea unui nou Cabinet in jurul premierului Sorin Grindeanu, care a ramas fara sprijin politic in PSD, Dragnea a raspuns ca, dupa evolutia din ultimele zile, "este posibil orice".



Sursa: agerpres.ro