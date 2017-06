Hackerul roman Marcel Leher Lazar, cunoscut sub numele de Guccifer, aflat in inchisoare, a vorbit, la Antena 3, ce a gasit in e-mailurile politicienilor pe care le-a spart. Guccifer i-a spart si contul lui Hillary Clinton, iar acest subiect a fost principala tinta a atacurilor lui Donald Trump in timpul campaniei prezidentiale din SUA. Guccifer a dezvaluit ce a gasit in e-mailurile lui George Maior, fostul sef al SRI. Adrian Ursu i-a trimis intrebarile, iar hackerul i-a raspuns in scris.

- Pe ce criterii v-ati ales tintele?

- "Criterii politice, inteligence, servicii secrete, celebritati pentru a le folosi conturile lor ca platforme de difuzare a informatiilor despre persoanele politice”.

- Informatiile despre continutul contului de e-mail al doamnei Hillary Clinton au starnit un urias scandal, chiar mondial. Va asteptati la asa ceva?

- "Am stiut inca din 2013, luna martie, cand am accesat acele conturi, ca vor avea un impact devastator. Nu m-am asteptat insa sa dureze atat de mult timp ca factori de decizie sa proceseze la analizarea, diseminarea si, ma repet, luare deciziilor juste”. (...)

- Ce politicieni romani au fost tintele dumneavoastra?

-"Nu pot sa spun. Puteti interpela politia americana, care are acces la aceste date”.

- Ce ati descoperit scandalos in conversatiile lor?