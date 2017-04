Amenda USTURATOARE pentru barbatul care a lovit o asistenta la Spitalul Judetean din Galati - VIDEO

Un barbat de aproximativ 70 de ani, din Galati, care a provocat, duminica, un scandal la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean, injurand personalul medical si lovind o asistenta, a fost amendat de jandarmi cu 1.000 de lei, transmite News.ro.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Galati, Catalin Badin, a declarat, luni, ca un echipaj de jandarmi a fost solicitat sa intervina duminica la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean, unde un barbat a provocat un scandal.

El a fost sanctionat cu avertisment proferare de injurii si expresii jignitoare si cu o amenda de 1.000 de lei pentru provocare de scandal, a declarat Badin. In cazul in care asistenta medicala lovita va depune plangere la Politie, barbatul de 70 de ani, care se pare ca se afla sub influenta bauturilor alcoolice cand a ajuns la spital, ar putea fi cercetat penal.