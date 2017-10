AMENINTARE la adresa PRESEI! Camelia Bogdan vrea sa INCHIDA un cunoscut site

facsimil) se gaseste o adresa trimisa de Camelia Bogdan presedintei CSM Mariana Ghena prin care fosta judecatoare – exclusa din magistratura in data de 8 februarie 2017, pentru ca a luat bani de la un SRL – a sesizat marti, 24 octombrie 2017, orele 15.44, Consiliul Superior al Magistraturii, Inspectia Judiciara, Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul PICCJ si Consiliul National al Audiovizualului solicitand, pe rand, sa dispuna apararea reputatiei sistemului judiciar fata de afirmatiile generalului Iliescu, sa verifice respectarea "standardelor deontologice jurnalistice in cadrul emisiunii Sinteza Zilei", unde au fost date declaratiile de catre fostul sef SPP, si sa i se comunice de catre CSM de ce "nu ia masuri in vederea solicitarii inchiderii domeniului luju.ro a carui activitate", afirma Camelia Bogdan, "este deturnata in scopul savarsirii de infractiuni/decredibilizarii justitiei".

Vezi si: Ion Cristoiu: "SRI are deja o divizie politica. Se numeste Partidul National Liberal"

"(1) Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisa.

(3) Libertatea presei implica si libertatea de a infiinta publicatii.

(4) Nici o publicatie nu poate fi suprimata."

APARARE REPUTATIE SISTEM JUDICIAR, DEMARARE PROCEDURA INCHIDERE PORTAL LUJU", transmis de fosta judecatoare Camelia Bogdan catre Consiliul Superior al Magistraturii, Inspectia Judiciara, Sectia de urmarire penala si Criminalistica din cadrul PICCJ, Consiliului National al Audiovizualului, senior-editorului Lumeajustitiei.ro Razvan Savaliuc si jurnalistului George Tarata de la Lumeajustitiei.ro, pe care il prezentam mai jos si in facsimil:



Vezi si: Ion Cristoiu: Stim totul despre cum a fost asasinat Iulius Cezar in Senatul roman in urma cu peste doua mii de ani. Nu stim nimic despre ce-a cautat Codruta Kovesi in Sufrageria lui Oprea in urma cu doar opt ani!

Cu deosebit respect, va rog sa dispuneti apararea reputatiei sistemului judiciar in raport cu afirmatiile de mai sus care sunt de natura sa decridibilezeze Statul de DREPT si sa afecteze valentele principiului securitatii juridice a hotararilor penale ramase definitive. Prin prezenta sesizez CNA in vederea verificarii respectarii standardelor deontologice jurnalistice in cadrul emisiunii SINTEZA ZILEI reflectate in emisiunea de mai sus, cu solicitarea de a se atasa lucrarii si raportul IJ de unde rezulta respectarea legalitatii repartizarii dosarului ICA judecatorilor care au promovat examenul in functie de executie in data de 1.06.2014. Prin prezenta solicit CSM sa verifice si sa imi comunice in temeiul art 544/2001 de ce nu ia masuri in vederea solicitarii inchiderii domeniului luju.ro, a carui activitate este deturnata in scopul savarsirii de infractiuni/decridibilizarii justitiei, aspect recunoscut si de catre domnul senior-editor RAZVAN SAVALIUC in incinta Parlamentului EUROPEAN prin utilizarea sintagmei I LIKE FAKE NEWS(imi plac stirile false).

Nu in ultimul rand, adresez respectuoasa rugaminte domnului senior-editor al portalului Luju sa publice de indata, in cadrul dreptului la replica, raportul IJ de unde rezulta respectarea legalitatii repartizarii dosarului ICA judecatorilor care au promovat examenul in functie de executie in data de 1.06.2014. prin care s-a aparat reputatia sistemului judiciar in raport cu afirmatiile domnilor SEBASTIAN GHITA SI TRAIAN BASESCU, rezultand ca nu a existat nicio imixtinune in repartizarea dosarului ICA.

Prin prezenta, desi nu am nicio calitate in dosarul nr 1/2017 al PIICJ, adresez respectuosa rugaminte doamnei procuror de caz sa verifice si incercarile disperate din partea unor structuri si din partea unor domni jurnalisti posibil ancorati in campul tactic de a acorda sprijin domnului DAN VOICULESCU in vederea revizuirii deciziei nr 888/8 08 2014.

Cu distinsa consideratie,

Camelia Bogdan".

