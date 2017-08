Amenzi mult mai mari pentru toti romanii. Pana la cat va creste punctul de amenda incepand de maine

Amenda 1

Un banal claxon poate aduce soferului intre 580 si 725 de lei amenda, intrucat avertizarea sonora fara motiv se incadreaza in clasa 4-5 puncte de penalizarea, potrivit Codului Rutier.

De la 1 februarie 2017, punctul de amenda se va majora pentru ca salariul minim pe economie se va majora de 1.250 lei, la 1.450.



Potrivit Codului Rutier, punctul de amenda reprezinta 10% din valoarea salariului minim, astfel ca va creste si punctul de amenda de circulatie de la 125 lei la 145 lei, astfel ca cea mai mica amenda va fi de 290 de lei, iar cea mai mare va ajunge pana la 2.900 lei. Daca este platita in 48 de ore de cand este primita, amenda se injumatateste, conform datelor permisulauto.ro.

O alta modificare care se va face de maine, 01 februarie 2017 este lehgata de faptul ca toti soferii vor primi amenzi de 300 de lei pentru vorbitul la telefon atunci cand conduce.

Iata ce implica noi modificari incepand cu 1 februarie 2017:

Clasele de sanctiuni sunt urmatoarele:

-clasa I: 2 sau 3 puncte-amenda;

-clasa a II-a: 4 sau 5 puncte-amenda;

-clasa a III-a: de la 6 la 8 puncte-amenda;

-clasa a IV-a: de la 9 la 20 de puncte-amenda;

-clasa a V-a: de la 21 la 100 de puncte-amenda.

Clasa I: 2-3 puncte penalizare si amenda de la 290 lei la 435 de lei

– Conducerea unui autovehicul cu o viteza cu cel putin 10 km/h sub limita minima obligatorie stabilita pe tronsonul de drum respectiv;

– Nerespectarea obligatiei de semnalizare a manevrei de schimbare a directiei de mers;

– Neindeplinirea obligatiei proprietarului de autovehicul de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia in alte imprejurari decat in urma unui accident

– Nerespectarea semnificatiei semnalului luminos intermediar (sageti de culoare galbena sau alba cu varful jos spre dreapta) care anunta schimbarea semnalului de culoare verde in cazul benzilor cu circulatie reversibila

– Conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberarii documentului de constatare a avariei

– Nerespectarea obligatiei de a lasa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia,

– Nerespectarea obligatiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule conduse de persoane care au mai putin de un an vechime de la dobandirea permisului de conducere;

Lasarea libera in timpul conducerii a volanului, ghidonului sau manetei de comanda a vehiculului;

– Nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului;

Conducerea unui vehicul ale carui placute de inmatriculare/inregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheata sau zapada si impiedica identificarea numarului;

– Conducerea unui vehicul pe ale carui placute cu numarul de inmatriculare sau inregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numarului de inmatriculare ori placutele nu corespund standardelor in vigoare;

– Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defectiuni tehnice ori care au lipsa unul sau mai multe elemente de caroserie sau aceasta este deteriorata vizibil.

– Folosirea incorecta a luminilor de drum la intalnirea cu un autovehicul care circula din sens opus;

– Folosirea telefoanelor mobile in timpul conducerii, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive de tip ,maini libere”;

– Nerespectarea obligatiei de a purta in timpul circulatiei pe drumurile publice centura de siguranta ori castile de protectie omologate, dupa caz;

– Depasirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus;

– Circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;

– Nerespectarea regulilor privind manevra de intoarcere, mersul inapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers;

– Nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de intalnire si pe timpul zilei, pe autostrazi, drumuri expres si pe drumuri nationale europene (E).

– Oprirea neregulamentara.

– Refuzul inmanarii documentelor prevazute de lege, la cererea politistului rutier, precum si refuzul de a permite verificarea vehiculului.

Clasa a II: 4-5 puncte penalizare si amenda de la 580 lei la 725 de lei

– Nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera, ale indrumatorilor Ministerului Apararii Nationale, ale agentilor de cale ferata, alte persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei etc.;

– Nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonora

– Nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare;

Neindeplinirea obligatiei de a solicita, in termenul prevazut de lege, eliberarea unui duplicat al permisului de conducere sau al certificatului de inmatriculare, in cazul in care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate;

– Conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decat cele prevazute in certificatul de inmatriculare sau inregistrare ori sunt uzate peste limita admisa;

– Conducerea unui autovehicul care, in mers sau stationare, polueaza fonic sau emana noxe peste limita legal admisa;

– Efectuarea de catre conducatorul unui vehicul a unor activitati de natura a-i distrage atentia de la conducere ori folosirea instalatiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afecteaza deplasarea in siguranta;

– Conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusa medicala, triunghiuri reflectorizante si stingator pentru incendii, omologate.

– Oprirea nejustificata sau circulatia pe banda de urgenta a autostrazilor sau oprirea pe partea carosabila a drumurilor expres sau a drumurilor nationale europene (E);

– Depasirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus;

– Nerespectarea regulilor privind manevra de intoarcere, mersul inapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

– Nepastrarea unei distante corespunzatoare fata de vehiculul care il precede, daca prin aceasta s-a produs un accident cu avarii sau alte pagube materiale;

Nerespectarea semnificatiei indicatorului “ocolire”, instalat pe refugiul statiilor de tramvai;

– Patrunderea intr-o intersectie atunci cand circulatia in interiorul acesteia este blocata;

– Stationarea neregulamentara;

Folosirea luminilor de ceata in alte conditii decat pe timp de ceata

Clasa III: 6-8 puncte penalizare si amenda de la 870 lei pana la 1160 lei

– Conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a carui valabilitate a expirat;

– Conducerea unui autovehicul de catre o persoana care nu a preschimbat permisul de conducere national romanesc la schimbarea domiciliului sau resedintei, in termenul prevazut de lege;

– Neindeplinirea obligatiilor de preschimbare a certificatului de inmatriculare/inregistrare a autovehiculului

– Nepastrarea distantei laterale suficiente fata de vehiculul care circula din sens opus;

– Nerespectarea de catre conducatorul de vehicul a semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de interzicere sau restrictie ori a celor temporare, cu exceptia celor care interzic accesul sau depasirea care se incadreaza in alta clasa de sanctiuni;

– Nerespectarea obligatiei de a permite parasirea intersectiei conducatorului vehiculului ramas in interiorul ei

– Nereducerea vitezei in cazurile prevazute de regulament;

– Montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonora sau accesorii ori modificari neomologate;

– Circulatia cu un autovehicul, remorca sau tramvai cu defectiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonora ori cand acestea lipsesc;

– Nerespectarea regulilor in cazul imobilizarii involuntare in pasaje subterane si tuneluri;

– Nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor si al obiectelor in sau pe vehicule;

– Nerespectarea regulilor privind circulatia pe benzi;

– Conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu doua roti, fara a se asigura contactul cu partea carosabila pe ambele roti.

– Nerespectarea obligatiilor in cazul vehiculelor ramase in pana sau avariate;

Nerespectarea semnificatiei indicatorului “STOP”;

– Depasirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;

– Circulatia in timpul noptii sau ziua, pe timp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala, cu un autovehicul fara lumini sau fara semnalizare corespunzatoare;

– Conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci cand dovada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare este eliberata fara drept de circulatie sau durata acesteia a expirat.

Clasa IV: 9-20 puncte penalizare si amenda de la 1305 lei la 2900 lei

– Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al carui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat;

Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare ori daca placutele cu numarul de inmatriculare ori de inregistrare nu sunt fixate in locurile special destinate;

– Neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, in cazurile si termenele prevazute de lege;

– Neefectuarea verificarii medicale periodice;

– Detinerea simultana a doua permise de conducere nationale, dintre care unul eliberat de o autoritate competenta straina;

– Detinerea, montarea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonora sau luminoasa pe vehiculele care nu au acest drept;

– Detinerea, montarea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturba functionarea normala a dispozitivelor de masurare a vitezei (dispozitive antiradar);

– Nerespectarea semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata la trecerea la nivel;

Necomunicarea de catre proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a incredintat vehiculul spre a fi condus;

– Neindeplinirea obligatiei de a se prezenta la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs accidentul in termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru intocmirea documentelor de constatare daca din accident de circulatie au rezultat numai pagube materiale;

– Nerespectarea dispozitiilor privind circulatia pe autostrazi;

Nerespectarea semnificatiei luminii rosii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulatie reversibila;

– Savarsirea de catre conducatorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participantilor la trafic;

– Neprezentarea, in mod nejustificat, in termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care a fost invitat pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar de vehicul;

– Patrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pun in pericol siguranta circulatiei;

– Transportul copiilor in varsta de pana la 12 ani sau al animalelor pe locurile din fata ale vehiculelor;

– Conducerea autovehiculului cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu gheata, zapada sau polei fara a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;

– Neaplicarea, in partea din spate a unui autovehicul inmatriculat intr-un stat care nu este semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat inmatricularea;

– Stationarea neregulamentara pe drumurile publice in conditii de vizibilitate redusa;

Aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor, pe parbriz,luneta sau pe geamurile laterale, cu exceptia celor omologate si/sau certificate de catre autoritatea competenta si care sunt marcate corespunzator;

– Aplicarea de afise, reclame pub., inscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restrang sau estomp. vizib. sub limita legal admisa ori impiedica sau diminueaza eficacitatea disp. de iluminare si semnaliz. luminoasa ori citirea nr. de inmatr.;

– Refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia;

Nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata care dirijeaza circulatia la trecerile la nivel cu calea ferata;

– Depasirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus;

– Conducerea unui vehicul inmatriculat sau inregistrat care nu are montata una din placutele de inmatric. sau de inreg.;

– Circulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separa sensurile de circulatie pe autostrada;

– Stationarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada in alte locuri decat cele special amenajate si semnalizate;

– Executarea pe autostrada a manevrei de intoarcere sau de mers inapoi, circulatia sau traversarea de pe un sens de circulatie pe celalalt prin zonele interzise, respectiv zona mediana sau racordurile dintre cele doua parti carosabile;

– Nerespectarea semnificatiei indicatoarelor “Trecere la nivel cu o cale ferata simpla/dubla fara bariere”, sau “Oprire”

– Patrunderea intr-o intersectie dirijata prin semafoare, daca prin aceasta se produce blocarea circulatiei in interiorul intersectiei.

Clasa a V-a: de la 21 la 100 de puncte penalizare (retinerea permisului) amenda maxima de 2.900 lei

– Nesemnalizarea sau semnalizarea nerespunzatoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferata, conform standardelor in vigoare; neinlaturarea obstacolelor care impiedica vizibilitatatea conducatorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferata;

– Neindeplinirea obligatiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a dispozitivelor speciale de acest fel;

– Nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare, conform standardelor in vigoare, a obstacolelor sau lucrarilor aflate in zona drumului public;

– Neasigurarea starii de viabilitate a partii carosabile potrivit standardelor in vigoare, precum si neluarea masurilor de inlaturare a obstacolelor aflate pe partea carosabila;

– Nemplasarea in zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalatiile care servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de constructii sau instalatii ori ceearea de alte obstacole de natura sa le limiteze vizibilitatatea sau eficacitatatea;

– Instituirea de restrictii de circulatie pe drumurile publice fara autorizatia administratorului drumului si avizul politiei rutiere;

– Nerespectarea termenelor si conditiilor stabilite de administratorul drumului public si de politia rutiera privind amplasarea si executarea de lucrari in zona drumului public;

– Nerespectarea obligatiilor de catre executant sau, dupa caz, beneficiar ca, dupa terminarea lucrarilor in partea carosabila, acosta-ment sau trotuar, sa readuca drumul public cel putin la starea initiala;

– Neindeplinirea obligatiilor ce le revin, potrivit normelor legale, in legatura cu vehiculele si conducatorii acestora;

– Necomunicarea, in termen, la cererea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a incredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;

– Lipsa dotarilor specifice obligatorii pentru admiterea si mentinerea in circulatie a vehiculelor;

– Neasigurarea insotirii deplasarii vehiculelor care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase, precum si a celor cu mase sau gabarite depasite;

– Nerespectarea obligatiei de a echipa personalul de executie a lucrarilor in zona drumului public cu echipamente de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant;

– Amplasarea statiilor mijloacelor de transport public de persoane fara avizul politiei rutiere;

– Practicarea actelor de comert pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabila, iar in afara localitatilor, in zona de siguranta a drumului public;

– Refuzul nejustificat de a inmatricula sau de a inregistra un vehicul ori de a elibera placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare ori de a mentiona in certificatul de inmatriculare datele de identificare a utilizatorului;

– Neindeplinirea, de catre proprietarul sau detinatorul mandatat al vehiculului, a obligatiei de a solicita autoritatii competente inscrierea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare a datelor de identificare a utilizatorului;

– Neindeplinirea obligatiilor ce revin organizatorilor intrecerilor autorizate de a lua toate masurile necesare pentru desfasurarea in siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic;

– Neindeplinirea obligatiei, de catre autoritatile publice locale, de a efectua amenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, precum si nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a acestora;

– Incredintarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de catre un conducator de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional;

– Dispunerea efectuarii transportului de marfuri si produse periculoase sau a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit fara autorizatie speciala emisa in conditiile legii ori pe alte trasee decat cele stabilite de autoritatea competenta;



Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.