Amenzi pe banda rulanta pentru iesenii care arunca si ard gunoaie pe spatiul public

Numeroaseau fost date de autoritatile locale in ultima perioada iesenilor care nu au respectatpe raza municipiului. Pe parcursul unei saptamani, angajatii din cadrul Politiei Locale Iasi au aplicat 216 sanctiuni contraventionale.Cele mai multe, anume 145, au fost date pentru arderea de resturi vegetale, menajere, cauciucuri, mase plastice sau alte categorii de deseuri în curti, pe strazi, pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului, cât si pe terenuri proprietate privata.Valoarea totala a amenzilor aplicate pentru nerespectarea normelor de curatenie pe raza municipiului Iasi a fost de peste 44.000 de lei."Politistii locali au mai aplicat sanctiuni contraventionale pentru deversarea apelor uzate pe suprafata carosabila a strazii, pe trotuare, în parcari si alte locuri de folosinta publica, pentru circulatia autovehiculelor pe drumurile publice fara a fi curatate si pentru încarcarea si etansarea necorespunzatoare a vehiculelor care efectueaza transportul diferitelor materiale, pentru a preîntâmpina împrastierea lor în timpul transportului si murdarirea sau degradarea cailor publice", au declarat reprezentantii Politiei Locale Iasi.Totodata, dupa ce a fost stabilit noulin ceea ce priveste ridicarea masinilor parcate neregulamentar pe strazile publice din Iasi, actiunile desfasurate de angajatii municipalitatii in acest sens au dus laa aproape 100 de. Astfel, pe parcursul a sapte zile, politistii locali impreuna cu echipele din cadrulSA au actionat pentru fluidizarea traficului in zonele aglomerate din centrul orasului."Lucratorii institutiei noastre au dispus ridicarea a 68 de autoturisme parcate neregulamentar pe strazile din municipiul Iasi. Dintre acestea, 37 de autoturisme sunt înmatriculate în Iasi si 31 înmatriculate în alte judete. Aceasta masura s-a impus deoarece autoturismele erau parcate neregulamentar pe trecerile pentru pietoni, în intersectii sau ocupau o banda de circulatie fapt ce determina îngreunarea traficului rutier si pietonal", au declarat reprezentantii Politiei Locale Iasi.