Americanii au inventat un computer medical foarte performant. Vazand asta, doctorii o cam bagasera pe maneca: «Asta ne ia painea de la gura!». Insa unul din doctori, mai smecher, le spune celorlalti:

– Lasa ca-i vin eu de hac! Se duce la computer, iar acesta il intreaba:

– Ce va doare?

– Ma doare in cot, ii raspunde doctorul…

Computerul raspunde:

– Dati o proba de urina si dupa doua ore reveniti pentru rezultate.

Doctorul se duce acasa si urineaza intr-o sticluta, apoi le pune sa faca acelasi lucru pe nevasta-sa, pe fiica-sa, ba chiar si pe pisica lor. Apoi duce sticluta cu cocktail-ul de urina la computer.

Dupa doua ore primeste rezultatul: «Sotia dvs are sifilis, fiica dvs este gravida in luna a patra, pisica nu are nimic, iar dvs n-o mai frecati in baie, ca-i locul stramt si va loviti la coate!»