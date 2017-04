Amical cu scantei. Vladoiu, la un pas de bataie, intr-un eveniment de la ASE - VIDEO

Amical cu scantei la ASE. Jean Vladoiu a fost la un pas sa se ia la bataie cu un adverasar, la un meci demonstrativ organizat in cadrul unui eveniment la care au luat parte si oficialii de la FCSB. Staff-ul de la FCSB, in frunte cu Laurentiu Reghecampf si Meme Stoica, s-a relaxat dupa victoria cu Dinamo la un fotbal in sala. La evenimentul organizat de Academia de Studii Economice Bucuresti au participat si fostii internationali Miodrag Belodedici, Danut Lupu si Jean Vladoiu.

"M-a jignit, m-a facut tradator. Am pus umar la umar si mi-a zis ca l-am lovit cu cotul in gura, ceea ce nu e adevarat. Putin m-am enervat", a explicat Vladoiu. Scouter la Dinamo, Danut Lupu nu a reusit sa-si ia revansa cu ros-albastrii. Echipa lui Reghecampf si Meme Stoica s-a impus si in sala.

Patru echipe au participat la meciurile demonstrative - echipa ASE, nationala artistilor, staff-ul FCSB si membrii FRF.