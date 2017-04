• Calculul alcoolemiei de la momentul producerii accidentului arata ca avocatul Victor Axinte avea o alcoolemie mai mare decat se stia initial • Alcoolemia avocatului era pe un trend ascendent, iar la momentul accidentului avea 2,05 la mie • Anchetatorii sustin ca avea o viteza de aproximativ 155 km/h in momentul impactului •"Eu nu l-am vazut niciodata consumand alcool. Nu era invatat sa bea si nu a mancat. De aceea s-a ajuns la o asemenea alcoolemie. Dupa al cincilea sprit mi-a spus ca i s-a taiat filmul si nu mai stie nimic. Nu stie cum a ajuns sa se urce la volan", a precizat avocatul Liviu Bran



Ieri, procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi au finalizat dosarul care priveste moartea a doi tineri nevinovati, victime ale unui accident de circulatie comis de un avocat din Baroul Iasi. Este vorba de accidentul comis in noaptea de 22/23 martie 2017 de avocatul Ion Victor Axinte. Ancheta s-a desfasurat intr-un timp record, fiind unul dintre cele mai rapide dosare de acest gen, rezolvate la Parchetul Curtii de Apel Iasi.



Cercetarile au fost realizate de un grup de politisti din cadrul Biroului Politiei Rutiere Iasi sub supravegherea procurorului Iulian Ispir, de la unitatea de parchet mentionata. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere i-au ajutat destul de mult pe anchetatori pentru a stabili dinamica producerii accidentului. Este unul dintre cele mai dramatice accidente rutiere produse la Iasi in ultimii ani de zile. Alexandra Viliche, de 26 ani, si Lucian Vieriu, de 30 ani, nu au avut nicio sansa de scapare. Lucian a murit pe loc in urma impactului, iar Alexandra a murit dupa aproximativ o saptamana, la spital.



Intrebarea zilei: putea prietena lui sa-l opreasca?



In rechizitoriul trimis pe masa judecatorilor de la Curtea de Apel Iasi, procurorii au redat firul accidentului, pe fiecare moment in parte. In seara respectiva, Ion Victor Axinte a fost la o petrecere alaturi de prietena sa, la un restaurant in zona Bucium. In jurul orei 23:10, Victor Axinte a iesit din restaurant. Abia se tinea pe picioare.



Camerele de supraveghere din curtea localului respectiv au inregistrat momentul in care Axinte s-a certat cu prietena sa si a urcat la volanul unui autoturism marca Toyota Corolla, desi se afla intr-o vizibila stare de ebrietate. Un detaliu important observat cu usurinta pe inregistrarile camerelor de supraveghere este acela ca inainte de a urca la volanul masinii sale, in curtea restaurantului a venit un taxi pe care avocatul l-a refuzat.



Cel mai probabil prietenii sai au vazut ca este mort de beat si i-au facut comanda la taxi, fara sa prevada ca acesta va refuza sa mearga cu taxiul acasa. S-a pus adresa si problema cu privire la atitudinea pe care a avut-o iubita lui Victor Axinte in momentul in care acesta a urcat la volan. Putea aceasta sa-l opreasca? Putea aceasta sa previna accidentul daca i-ar fi spus sa conduca mai incet? Tanara a sustinut ca dupa ce a urcat in masina nu mai stie ce s-a intamplat pentru ca s-a culcat. Chiar in momentul accidentului dormea, dupa cum sustine.



Alcoolemie de 2,05 la mie



Calculul alcoolemiei de la momentul comiterii accidentului arata ca Axinte avea 2,05 la mie. La momentul in care s-au luat probele de sange, Victor Axinte avea 1.90 la mie, insa valoarea era un trend ascendent pentru ca abia bause. De asemenea, anchetatorii au ajuns la concluzia ca viteza de impact a fost de aproximativ 155 kim la ora.



"În rechizitoriul întocmit în cauza, procurorii au retinut urmatoarea situatie de fapt: in seara zilei de 22.03.2017, dupa ce a consumat bauturi alcoolice în incinta unui restaurant, inculpatul Axinte Victor Ion a condus un autoturism pe strazile din mun. Iasi, desi avea o îmbibatie alcoolica de 2,05 g/litru alcool pur în sânge. La intersectia bulevardului Socola cu strada Bucium, datorita starii de ebrietate si vitezei de deplasare (aproximativ 155 km/h), inculpatul Axinte Victor Ion a izbit din spate un alt autoturism ce tocmai plecase de la semafor pe aceeasi banda de circulatie si în aceeasi directie, proiectându-l pe sensul opus de circulatie, unde a intrat în coliziune cu un autoturism echipat taxi. În urma impactului deosebit de violent a rezultat decesul a doua persoane aflate în autoturismul lovit din spate de autoturismul condus de inculpat", a precizat ieri procurorul Florin Casuneanu, seful Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi, prin intermediul unui comunicat de presa.



"Dosarul a fost trimis spre competenta solutionare Curtii de Apel Iasi. Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei si trimiterea rechizitoriului în instanta, spre judecare, situatie care nu poate, în nici un fel, sa înfrânga principiul prezumtiei de nevinovatie", a completat acesta. Din informatiile detinute pana la inchiderea editiei, avocatul nu a contestat nici alcoolemia si nici viteza.



A baut cinci sprituri si nu-si mai aminteste nimic



Cel mai probabil acesta va merge pe procedura recunoasterii pentru a beneficia de reducerea pedepsei. "Victor provine dintr-o familie foarte buna, este singur la parinti, cu foarte mult bun simt. Toti s-au intrebat cum s-a putut produce o asemenea tragedie. Stiu destul de bine ce a facut in ziua respectiva: a lucrat la birou pana in jurul orei 16:00. Stia ca trebuia sa mearga la onomastica a unui priten de-al lui. A decis sa mearga cu masina pentru ca a decis sa stea foarte putin la acea petrecere pentru ca a doua si urma sa mearga in instanta ca avea procese. In jurul orei 19:30 a ajuns acolo si a decis cu prietena lui sa consume ea alcool si sa nu consume el. Dupa o ora, prietenii lui au insistat sa serveasca si el un pahar. La insistentele prietenilor sai a acceptat sa bea, dar au decis cu totii sa lase masinile acolo si sa mearga cu taxiurile. Ca paranteza, in ziua respectiva nu a mancat nimic, este un tip subtirel, si a servit cinci, sase sprituri. Eu nu l-am vazut niciodata consumand alcool. Nu era invatat sa bea si nu a mancat. De aceea s-a ajuns la o asemenea alcoolemie. Dupa al cincilea sprit mi-a spus ca i s-a taiat filmul si nu mai stie nimic. Nu stie cum a ajuns sa se urce la volan", a explicat avocatul Liviu Bran, aparatorul lui Victor Axinte.