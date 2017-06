Anda Calin si-a etalat burtica de gravida! Cum arata in a sasea luna de sarcina in rochie mulata - FOTO

Liviu Varciu si Anda Calin

Iubita luie o graviduta tare sexy si a aratat asta tuturor!si-a uimit prietenele cude invidiat, chiar daca a ajuns in luna a sasea de. Anda Calin a profitat de vremea frumoasa si a iesit cu prietenele in oras. Iubita lui Liviu Varciu s-a bucurat enorm de intalnirea cu acestea si a tinut sa impartaseasca din momentul de fericire si prietenilor virtuali, ocazie cu care si-a etalat siintr-o rochie mulata.«Prietenie. Mi-ati lipsit. Fericita», le-a spus Anda Calin prietenelor ei. Fetele nu au putut sa nu-si exprime uimirea si sa nu remarce cat de bine arata iubita lui Liviu Varciu insarcinata in trimestrul doi: «Ce mamica sexy si frumoasa! Esti foarte frumoasa, Anda. Te pup» / «Te pup, Anda! Ai grija de tine si sarcina usoara» / «Nici nu zici ca ai 6 luni. Esti minunata».