Andi Moisescu a ramas mut de uimire cand a vazut asta pe scena de la Romanii au Talent!

Andi Moisescu a fost extraordinar de impresionat de momentul unui grup de dansatori de nationalitati diferite, numit Trupa World Wide, care a starnit o adevarata nebunie pe scena de la Romanii au Talent cu o reinterpretare a dansurilor populare romanesti.



"Am asteptat momentul sa apas butonul de Golden Buzz si acum ma bucur din suflet ca am asteptat! Este actul artistic al sezonului si este prima data cand simt ca un numar de dans are toate sansele sa castige marele premiu", a declarat Andi Moisescu, citat de Cancan.