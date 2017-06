ANDRA a plans de fericire, alaturi de Maruta, cand s-a intamplat ASTA. ”Un final de drum...” - FOTO, VIDEO

Momente de fericire in familia Andrei si a lui Catalin Maruta. Parintii au izbucnit in lacrimi de emotie cand fiul lor cel mare, David, a terminat joi ultimele ore de gradinita, iar din toamna va merge la scoala!

Lacrimile parintilor au fost imediat observate de prieteni, atunci cand au vazut postarea Andrei cu momentele extrem de emotionante. ”Un final de drum si inceputul unei noi aventuri! David a terminat astazi gradinita si se pregateste sa mearga la scoala in toamna. Suntem foarte mandri de el! Se spune ca e greu sa fii parinte, dar eu azi as zice doar ca e din ce in ce mai frumos!” a scris cantareata pe reteaua de socializare.

”Este unul din cele mai frumoase momente din viata unui parinte... un moment minunat si emotionant. Se observa ca parintii au plans Va pupam felicitari!”

”Sunt lacrimi de bucurie, de implinire draga mea. Va multumim pentru toate mesajele frumoase. Si noi va iubim pentru ca sunteti alaturi de noi de fiecare data!”