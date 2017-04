Andreea Mantea a incercat sa o copieze pe Iulia Albu, colega ei de emisiune.

Desi noul look ar fi trebuit sa atraga toata atenti, vedeta a uitat un detaliu important. Avea ruj albastru pe dinti, dar nu s-a sfiit sa se stearga in direct cu limba, adoptand fel si fel de fete, in fata tuturor telespectatorilor.