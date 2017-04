Angajare surpriza la Finante! O avocata sexy controleaza toate achizitiile din institutie - FOTO

Daniela Vasilica Jorea

• Are 26 de ani, este venita din Suceava si vrea sa faca cariera in achizitii publice • Recent, s-a angajat la Finante • Simpla prezenta in institutie intoarce privirile colegilor • Vrea sa fie apreciata pentru calitatile profesionale • "As fi incantata ca lumea sa nu fie interesata de persoana mea. Nu cred ca sunt o persoana care sa trezeasca asa mult interes", spune Daniela Vasilica Jorea • Este avocat, membru in Baroul Iasi



DGRFP) Iasi a facut recent o mutare surpriza. O avocata in varsta de 26 de ani s-a angajat ca inspector la Serviciul de Achizitii Publice. Daniela Vasilica Jorea, pe langa prezenta cel putin agreabila, a demonstrat ca isi doreste sa se dezvolte si pe plan profesional.



A absovit Facultatea de Drept, vine din Suceava, cu ganduri ca va capata destula experienta care sa o ajute in cariera. Initial, Daniela s-a angajat la Primaria Iasi, tot in domeniul achizitiilor publice. Manata de ideea unui salariu mai bun, s-a transferat la Finantele Publice. Nu vrea sa fie privita ca un simplu obiect, ci ca o persoana capabila sa faca fata cu succes unui program incarcat de munca.



"In momentul in care am luat concursul la primarie m-am suspendat din Barou. Nu as putea sa profesez ca avocat. Postul de la primarie era singurul pe care ma incadram ca vechime, ca studii juridice. Toata lumea stie ca institutia asta (Finante -n.r.) ofera salarii mult mai mari decat primaria. Acesta este principalul motiv pentru care m-am transferat. Oamenii noi vin cu cunostinte proaspete, cu dorinta de munca. As fi incantata ca lumea sa nu fie interesata de persoana mea. Nu cred ca sunt o persoana care sa trezeasca asa mult interes", a spus Daniela.



Noii colegi de serviciu apreciaza noua achizitie de la Finante. "Am vazut-o, este frumoasa, cred ca va face fata volumului de munca. Nu conteaza doar aspectul, conteaza si inteligenta. Cred ca le are pe amandoua. Insa, mai sunt sefi pe aici care se uita urat. Sper sa se adapteze", a spus o colega de-a Danielei.



Are apartament si masina



Conform declaratiei de avere depuse la inceputul anului, Daniela detine un apartament in Iasi, cu o suprafata de 45 metri patrati, achizitionat in 2013. Conduce un autoturism marca Opel Astra, fabricat in anul 2007. Nu are conturi in banca, dar nici nu a contractat credite. Aceeasi declaratie de avere arata si motivul clar pentru care a parasit postul de la primarie. La capitolul venituri a completat suma de 11.900 lei, reprezentand salariul pe 2016 primit de la municipalitate.



Pe Facebook e retinuta



Daniela s-a nascut pe data de 21 septembrie 1990, a absolvit Colegiul National "Petru Rares" din Suceava si este licentiata la Facultatea de Drept, in cadrul Universitatii "AL.I.Cuza". Ii place sa pozeze si sa arate fotografiile pritenilor pe retelele de socializare. Spre deosebire de multe domnisoare de aceeasi varsta, Daniela nu a imbratisat moda "pitipoancelor". A fost surprinsa in ipostaze decente cu ocazia unor vacante in tara si strainatate. A calatorit in Franta, Anglia, Italia sau Grecia.