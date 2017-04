Angajatii ANAF isi cer drepturile! Nemultumirile pentru care ameninta cu iesirea din sistemul bugetar

Angajatii din ANAF cer si ei salarii mai mari. In caz ca solicitarile lor nu sunt luate in seama, finantistii ameninta ca nu vor mai colecta venituri la bugetul de stat.



Citeste si: ANUNTUL facut de ANAF: Cum vor mai putea sa faca CONTROALE



In timp ce guvernul cere o mai buna colectare in incercarea de a atinge cresterea economica promisa, angajatii ANAF isi cer drepturile. Daca revendicarile lor nu vor fi solutionate, vor parasi sistemul bugetar, anunta Sindicatul National Finante Publice.

Finantistii ameninta ca nu vor mai colecta venituri la bugetul de stat daca vor fi ignorati in continuare de Guvern.

colectarea veniturilor la bugetul de stat, in conditiile in care nu ne sunt respectate drepturile prevazute de lege!", ameninta finantistii. Anuntul acestei forme de protest a fost facut de catre Sindicatul National Finante Publice- SindFISC, afiliat CNS Cartel Alfa.



Citeste si: ANAF modifica regulile de impozitare a romanilor „Vom inceta sa mai impulsionamla bugetul de stat, in conditiile in care nu ne sunt respectate drepturile prevazute de lege!", ameninta finantistii. Anuntul acestei forme de protest a fost facut de catre Sindicatul National Finante Publice-, afiliat CNS Cartel Alfa.

Finantistii solicita, intre altele, deblocarea promovarilor pe post in cadrul sistemului institutional al Ministerului Finantelor Publice, prevederea in buget a sumelor necesare acordarii tichetelor de vacanta, egalizarea salariilor de baza la nivelul maxim impus de lege si luarea in considerare a solicitarilor SindFISC cu privire la legea salarizarii unitare, acordarea de sporuri specifice activitatilor specifice.

„Nu este posibil sa ni se solicite mereu atragerea de venituri la buget, in conditiile in care, in cadrul Ministerului de Finante ne sunt incalcate drepturile! Pentru noi nu au fost prevazuti niciodata bani in buget pentru acordarea de tichete de vacanta, la noi s-au blocat promovarile, pentru noi nu se acorda niciun fel de sporuri la salariul de baza, la noi nu s-au egalizat salariile de baza la nivelul maxim impus de lege si hotararea CCR. Odata cu propunerile facute pentru Legea salarizarii unitare in domeniul bugetar, se vorbeste despre cresteri salariale pentru diferite categorii socio-profesionale cum ar fi: politisti, medici, etc., dar nu si pentru finantisti. Salariile medicilor vor fi cuprinse intre 1.200 de euro si 3.600 de euro. De asemenea, un inspector din Politie va ajunge la 5.000 de lei, iar un invatator va ajunge la 4.000 lei. Sustinem faptul ca medicii trebuie sa fie bine platiti, ca cei care ne instruiesc copiii sau cei care asigura ordinea publica trebuie sa aiba salarii decente. Nu putem fi de acord insa ca activitatea noastra sa nu fie nici macar finantata, iar salariile noastre sa ramana mult in urma salariilor altor colegi bugetari, pentru care noi cei din Finantele Publice suntem direct raspunzatori in alimentarea bugetului statului", precizeaza un comunicat al SindFISC, semnat de presedintele Liviu Toader.