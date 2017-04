Angajatii apreciaza mai mult cadourile pe care si le pot alege singuri

Sunt multiple situatiile in care am incercat sa oferim colegilor cadourile pe care am crezut ca si le doreau. Totusi, dupa efortul de alegere, achizitionare, sortare si distributie, care au implicat timp si resurse urmane, efectul nu a fost cel scontat. Exista insa o solutie moderna care inlocuieste acest proces complex si permite angajatilor sa-si aleaga cadoul pe care si-l doresc: tichetele cadou Cadhoc de la Up Romania.

Tichetele cadou, pe langa eficienta, aduc pentru angajatori o serie de beneficii financiare. Oferite in cuantum de 150 de lei pentru fiecare angajat, inclusiv pentru copiii minori ai salariatilor, sunt scutite de contributiile patronale si salariale, respectiv de impozitul pe venit si pot fi deduse la calculul impozitului pe profit, in limita a 5% din fondul de salarii.

Pe de alta parte, angajatii sunt incantati sa isi aleaga singuri cadoul de Paste din cele peste 55.000 de magazine afiliate din intreaga tara. Astfel, acestia pot achizitiona produse si servicii din diverse domenii: de la carti, bijuterii, cosmetice, bijuterii, articole vestimentare si incaltaminte, la obiecte de mobilier, decoratiuni, electronice si electrocasnice si chiar servicii de turism. Click aici pentru a consulta harta magazinelor partenere din orasul tau.

Tichetele Cadhoc pot fi comandate online, direct de pe site-ul Up Romania si personalizate cu logo-ul companiei impreuna cu o urare speciala de Paste.

Up Romania, noua identitate a Chèque Déjeuner Romania, face parte din Grupul Up, o companie internationala si solida. Este prezenta in 17 tari si are o experienta de peste 50 de ani in domeniul furnizarii de produse si servicii pentru motivarea si fidelizarea angajatilor, recompensarea si stimularea vanzarilor, precum si instrumente pentru sustinerea programelor si proiectelor sociale.

Intra pe upromania.ro si comanda de Paste tichete cadou pentru salariatii tai! Toate comenzile achitate in perioada 20 martie si 14 aprilie intra automat in tragerea la sorti pentru unul dintre cele 3 premii oferite de Up Romania.