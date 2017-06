Angajatorii vor primi 250 lei pe luna pentru studentii si elevii incadrati in munca

Firmele care angajeaza studenti sau elevi pe perioada vacantei de vara vor beneficia de unin valoare de 250 lei pentru fiecare luna lucrata de acestia. Angajarea se poate realiza doar pe perioada vacantelor, iar stimulentul se poate acorda pentru o perioada de maximum 60 de zile lucratoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev si student caruia i s-a încheiat contract de munca.În cazul elevilor cu varsta de pâna la 18 ani, contractul individual de munca încheiat trebuie sa fie cu durata timpului de munca de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamâna, iar contractul se considera încheiat cu norma întreaga.Pe de alta parte, au fost adoptate noidea fortei dece vizeaza persoanele aflate în cautarea unui loc de munca. Aceste masuri includ mai multe categorii de beneficiari, destinate ocuparii ce încurajeaza mobilitatea lucratorilor prin acordarea unor prime de activare, de încadrare sau de instalare sau decontarea navetei.Concret, prin programul "Masuri pentru tinerii NEET - Mobilitate si subventii angajatori (YEI)", somerii care decid sa îsi schimbe domiciliul la o distanta mai mare de 50 kilometri pentru a deveni angajati pot beneficia de o prima de instalare de 12.500 de lei."Acordarea unei prime de activare în valoare de 500 lei neimpozabila somerilor înregistrati care nu beneficiaza dede, în situatia în care se angajeaza cu norma întreaga, pentru o perioada de cel putin 3 luni.de activare nu se cumuleaza cu prima de încadrare si prima de instalare", dupa cum este specificat in ghidul solicitantului in cadrul proiectului AP1 OS 1.1 Masuri pentru tinerii NEET - Mobilitate si subventii angajatori (YEI).Conform Institutului National de Statistica (INS) somajul în rândul tinerilor a atins cel mai ridicat nivel în ultimul trimestru din 2015, în timp ce rata de ocupare a populatiei în vârsta de 20-64 de ani a fost 66,1 la suta, la o distanta de 3,9 puncte procentuale fata de tinta nationala de 70 la suta stabilita potrivit Strategiei Europa 2020.dea populatiei în vârsta de munca (15-64 ani) a fost de 61,4 procente, în scadere fata de trimestrul anterior cu 1,8 puncte procentuale.