Angela Merkel critica noile sanctiuni americane impotriva Rusiei

Angela Merkel

Cancelarul german Angela Merkel a criticat vineri noile sanctiuni americane impotriva Rusiei votate joi de Senatul american, sefa guvernului de la Berlin invocand faptul ca acestea vor dauna afacerilor, relateaza agentiile DPA si Reuters. Sanctiunile votate de Senatul de la Washington vizeaza unele proiecte energetice rusesti, inclusiv controversatul gazoduct Nord Stream 2, care va lega Rusia de Germania pe sub Marea Baltica. Purtatorul de cuvant al executivului de la Berlin, Steffen Seibert, a declarat vineri ca Angela Merkel impartaseste temerile exprimate anterior intr-o declaratie comuna de ministrul ei de externe, Sigmar Gabriel, impreuna cu omologul austriac al acestuia, Christian Kern, care au protestat impotriva noilor sanctiuni americane, ei subliniind ca 'aprovizionarea cu energie a Europei este o problema a Europei, nu a SUA'.

Si purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a mentionat in declaratia sa prin care a protestat impotriva acestor sanctiuni ca ele pot afecta si alte state.

Proiectul gazoductului Nord Stream 2, care divizeaza europenii, are ca obiectiv dublarea pana la finalul lui 2019 a capacitatilor gazoductului Nord Stream 1 si furnizarea unei cantitati sporite de gaz rusesc direct in Germania, via Marea Baltica, ocolind asadar Ucraina. Aparat de guvernul de la Berlin, Nord Stream 2 este criticat dur de mai multe tari din estul Europei, in frunte cu Polonia, care sustin ca prin acest proiect se va spori dependenta energetica a Uniunii Europene fata de Rusia, intr-un context de tensiuni geopolitice intre UE si Moscova dupa inceperea conflictului din estul Ucrainei, in 2014. Senatul de la Washington a votat joi cu o larga majoritate noi sanctiuni impotriva Rusiei si Iranului, in cazul Rusiei masurile vizand sectorul energetic, iar in cel al Iranului acele activitati legate de constructia rachetelor balistice. Pentru ca aceste masuri sa intre vigoare mai este nevoie de votul favorabil al Camerei Reprezentantilor si de semnatura presedintelui Donald Trump.