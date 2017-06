Angela Merkel vrea un maximum de garantii pentru cetatenii europeni din Marea Britanie

Angela Merkel

Cancelarul german Angela Merkel doreste un maximum de garantii pentru cetatenii europeni care traiesc in Marea Britanie, dar spune ca lasa in grija echipei de negociatori europeni ai Brexitului sa stabileasca detaliile, relateaza The Associated Press, citata de News.ro.

Premierul britanic Theresa May a anuntat joi, inainte de summitul UE de la Bruxelles, ca le va prezenta omologilor sai modul in care isi propune sa apere drepturile cetatenilor europeni in Regatul Unit si ca asteapta masuri similare cu privire la britanicii care locuiesc in Uniune.

"Ca si tendinta, ma pronunt in favoarea unor garantii de securitate care sa mearga cat mai departe posibil in cazul cetatenilor europeni", a declarat Merkel pentru presa, la Bruxelles.

Ea a apreciat ca tot ceea ce le ofera "un inalt grad de securitate" celor care traiesc in Marea Britanie sau doresc sa faca acest lucru in viitor "este, desigur, de mare folos".

Insa negociatorul-sef al UE Michel Barnier este insarcinat cu aceste negocieri, a subliniat sefa Guvernului german.

Regatul Unit paraseste blocul de 28 de state europene, iar cele doua parti negociaza cel mai bun mod de a face acest lucru.

Merkel l-a sustinut totodata pe presedintele francez Emmanuel Macron, care a criticat unele tari est-europene, subliniind ca "suntem o comunitate a valorilor".

Macron a avertizat aceste tari, inainte de summitul UE de joi, sa nu sfideze principiile si valorile Europei, in contextul in care anumite tari est-europene contesta planul cu privire la mutarea refugiatilor, dupa un sistem de cote, pe teritoriul Uniunii.

"Eu cred ca este important faptul ca Emmanuel Macron a subliniat acest lucru din nou, pentru ca arata ca Franta si Germania au intru totul aceeasi abordare", a declarat ea pentru presa, la Bruxelles.

Cancelarul a adaugat ca este important sa se discute cu est-europenii "daca exista dificultati".

"Aceasta nu este o zi a amenintarilor. Dar trebuie sa discutam constant si eu cred ca trebuie sa putem sa spunem acest lucru daca nu suntem de acord cu anumite dezvoltari", a subliniat Merkel.