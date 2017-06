Animalul pe care ar trebui sa il eviti atunci cand esti la menstruatie

Multe animale simt cand ceva este in neregula cu stapanii lor si, de asemenea, pot detecta cu usurinta cand femeile sunt in perioada menstruala, potrivit ONE.

pisicile sunt capabile sa detecteze menstuatia in urma mirosului si nivelului hormonal. De asemenea, potrivit lui Mikel Delgado, care se ocupa de comportamentul pisicilor „exista si alte modalitati prin care animalele noastre isi dau seama ca ceva se intampla cu noi, precum vocea”. De altfel, cainii pot detecta si alte conditii de sanatate precum migrene, infectii urinare sau chiar diferite tipuri de cancer, scrie ONE.



Cu toate astea, exista un singur animal de companie pe care trebuie sa-l eviti in acea perioada a lunii. Iguanele. Potrivit teenvogue.com, medicul veterinar Beth Breitweiser, a declarat pentru Broadly ca igoanele, in special masculii, si-au atacat stapanele cand se aflau la menstruatie. „Unii masculi devin agresivi, mai ales daca te afli la nivelul ochilor”.





De asemenea, medicul a explicat ca mirosul uman al menstruatiei este similar celui din perioada imperecherii al femelelor igoane.

