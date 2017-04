Anna Lesko are cu ce! Anna Lesko si-a scos fundul la inaintare - FOTO

Anna Lesko

De cand sunt lumea, pamantul si, nimeni nu s-a abtinut sa priveasca si sa laude lucrarea Mamei Naturi in ceea ce o priveste pe artista. Recent, Anna Lesko si-a scosla inaintare, constienta ca are cu ce se lauda. Prezenta la un eveniment monden in calitate de invitata speciala, ea facand parte din proiectul care tocmai se lansa, Anna Lesko si-a scos fundul la inaintare in bataia bliturilor atintite asupra ei. Cu o alura, coafata si imbracata ca o diva din anii de glorie ai gangsterilor americani, artista a zambit larg la poza, apoi a intors spatele, l-a cambrat pentru a-si pune posteriorul in evidenta si a urcat scarile unduindu-se la fiecare pas si aruncand priviripeste umar. Privind intregul tablou, este mai mult decat evident ca Lesko este constienta de atuurile ei fizice pe care le-a redobandit fara cusur dupa sarcina pe care a reusit sa o ascunda sapte luni. Anna este mama unui baietel de trei ani despre care spune ca i-a facut viata mult mai frumoasa.