Facturile la energie electrica ale consumatorilor finali vor fi incarcate cu restantele la plata contributiei de cogenerare ale furnizorilor si producatorilor de energie electrica, in cazul in care s-au epuizat toate metodele de recuperare a acestor datorii, potrivit unui proiect de ordin al ANRE. In momentul de fata, aceste datorii se ridica la 219 milioane de lei, dintre care mai mult de jumatate provin de la firme in faliment sau insolventa.

Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a elaborat un proiect de ordin referitor la modalitatea de recuperare a restantelor la plata contributiei pentru cogenerare, o taxa platita in final prin factura de toti consumatorii de energie electrica pentru a sustine productia de energie electrica in centrale termice de cogenerare de inalta eficienta.

Iata prevederea de interes din noul proiect de ordin:

“(7) Contributia de cogenerare ramasa neachitata de catre furnizorii de energie electrica pentru consumatorii din Romania catre administratorul schemei de sprijin, pentru care s-au intreprins toate demersurile legale, se va recupera prin includerea acesteia in contributia pentru cogenerare.

(8) Supracompensarea si/sau bonusul necuvenit ramase neachitate de catre producatorii de energie electrica si termica in cogenerare care acceseaza schema de sprijin catre administratorul acesteia, pentru care s-au intreprins toate demersurile legale, se va recupera prin includerea acestora in contributia pentru cogenerare.”

Contributia pentru cogenerare este de fapt un ajutor acordat de stat producatorilor de enerergie electrica si termica ce produc energie in centrale considerate de inalta eficienta. Centralele se califica la acest sprijin in urma criteriilor stabilite de ANRE, si primesc banii conform productiei prognozate de energie electrica. Banii se colecteaza de furnizorii de energie electrica prin facturi, de la toti consumatorii, si sunt distribuiti producatorilor, prin operatorul national al retelei de transport, Transelectrica. Acum, cobtributia de cogenerare este de 0,013 lei kWh, fara TVA.

In cazul in care unele centrale de cogenerare produc, in final, mai putin decat s-a estimat, se ajunge in situatie de supracompensare, iar in acest caz trebuie sa restituie ulterior o parte din sumele incasate, aferente productiei de energie nerealizate.

Prezentul proiect de ordin al ANRE stipuleaza de fapt ca, daca se ajunge la datorii de la unii producatori de energie aflati in situatia de mai sus, sau de la unii furnizori, care iau banii de la consumatori dar nu ii vireaza mai departe, aceste datorii vor fi incluse din nou in facturile consumatorilor, daca nu pot fi recuperate altfel.

Potrivit datelor Transelectrica, in momentul de fata creantele producatorilor si furnizorilor aferente bonusului de cogenerare se ridica la 219 milioane de lei, datorii si penalitati. La modul teoretic, daca nimic din aceasta suma nu se poate recupera de la datornici, furnizori sau producatori, ea va fi inclusa din nou in facturile tuturor consumatorilor de energie electrica.

Din cele 219 milioane de lei, 86,5 milioane reprezinta datorii ale producatorilor si furnizorilor care au ajuns in faliment, caz in care recuperarea este aproape imposibila. Grosul sumei vine de la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare (RAAN), care are de achitat 67,8 milioane de lei. Alte 43 de milioane de lei sunt creante ale firmelor care au ajuns in insolventa. Cele mai mari datorii aici sunt ale producatorului CET Govora (16,6 milioane de lei), urmate de cele ale furnizorilor Transenergo Com (5,9 milioane de lei) si Petprod (4,4 milioane de lei). Alte 18,8 milioane sunt datorii de recuperat pe cale juridica, deci pentru care sunt deschise procese in instanta, iar alte 71,5 milioane sunt de recuperat pe cale comerciala. In cazul acestor ultime categorii, sunt cele mai mari sanse de recuperare a banilor.



sursa: Economica.net