Anunt de ULTIMA ORA! Care este starea de sanatate a Regelui Mihai I

Regele Mihai

Regele Mihai este intr-o stare de sanatate fragila, dar echilibrata, si are o stare de spirit buna, a transmis, joi, Casa Regala, precizand ca principesa Elena incheie astazi o vizita de cateva zile in Elvetia, unde a stat alaturi de Regele Mihai, la resedinta privata. Potrivit Casei Regale, Regele Mihai "continua sa stea zilnic sub o atenta supraveghere a medicilor, a unui personal medical de diverse specialitati, precum si in prezenta unor devotati membri ai personalului Casei Majestatii Sale, detasati in Elvetia". De asemenea, la resedinta privata continua sa fie zilnic doua maici ortodoxe, detasate de Biserica Ortodoxa Romana.

Regele Mihai I - ultimul monarh din tarile Europei de Est, care in 25 octombrie 2016 a implinit 95 de ani - s-a retras din viata publica la inceputul lunii martie a anului trecut, cand Casa Regala a anuntat ca acesta a fost diagnosticat cu carcinom epidermoid metastazant si leucemie cronica si a fost supus unei interventii chirurgicale la o clinica din Lausanne.

