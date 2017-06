Anunt de ULTIMA ORA: "NU poate candida la sefia PNL - nu a strans semnaturi de la cel putin 10 filiale"

Viorel Catarama, prim-vicepresedintele PNL Sector 2, care si-a depus candidatura pentru functia de presedinte al PNL, nu va putea candida la Congresul de sambata, a decis comisia de organizare. Motivul este ca motiunea depusa de el - "Politica nationala - Calea liberala. #Restart" - nu a strans sustinerea a 10 filiale asa cum prevede regulamentul, sustinere care nu trebuie sa fie exclusiva. Astfel, sambata, se vor confrunta pentru sefia partidului Ludovic Orban si Cristian Busoi.

"In urma votului organizat la nivelul filialelor PNL, in cadrul Comitetelor Directoare Judetene, motiunile sustine de Ludovic Orban ("Partidul National Liberal- Forta Dreptei") si de Cristian Busoi ("PNL - partidul viitorului. Pentru o Romanie dreapta, echilibrata si puternica!") au indeplinit conditiile statutare pentru a fi supuse dezbaterii si votului in cadrul Congresului PNL din 17 iunie. Motiunea sustinuta de Viorel Catarama ("Politica nationala - Calea liberala") nu a intrunit conditiile statutare pentru a fi spusa dezbaterii si votului in cadrul Congresului PNL, intrucat nu a fost validata de Comitetele Directoare Judetene din cel putin 10 filiale PNL, conform art. 72, alin. 1 din Statutul PNL" se arata in comunicatul transmis de PNL.

Conditiile pentru ca un candidat sa isi poata depuna candidatura la sefia PNL

1. O motiune, pentru a fi depusa, are nevoie de cel putin 35 de semnaturi din partea membrilor PNL, care constituie grupul de promovare. (termenul a fost 16 mai)

2. Motiunea presupune candidatura liderului acesteia la sefia PNL.

3. Dupa depunere, cel putin 10 filiale trebuie sa valideze motiunea, prin vot in Colegiul Director Judetean (CDJ), format din BPJ, presedintii organizatiilor locale de pe raza judetului respectiv si primarii membri PNL.

4. O filiala poate valida mai multe motiuni, dar NU poate da mandat imperativ delegatilor la Congres pentru a vota sau nu o anumita motiune.

5. Motiunile care indeplinesc conditiile de validare a cel putin 10 filiale intra in Congres.

6. In Congres este ales doar presedintele PNL, prin alegerea motiunii pe care o conduce. Celelalte functii se aleg ulterior in Consiliul National