Anunt important despre TAXA AUTO! Pentru ce masini se va plati timbru de mediu

Taxa auto

Taxa de mediu pentru masinile cu norme de poluare Euro 2, 3 si 4 ar putea fi reintrodusa de anul viitor, dupa ce autoritatile abia renuntasera la ea in februarie, cand au fost eliminate 102 taxe nefiscale.

350.000 de masini vechi au fost aduse in tara in ultimele zece luni, de cand taxa de mediu a fost eliminata – cu 70% mai multe decat in aceeasi perioada a anului trecut -, si se estimeaza ca pana la sfarsitul anului 2017 se va ajunge la 500.000 de autovehicule la mana a doua inmatriculate in Romania. Acesta este motivul principal pentru care autoritatile se gandesc la mai multe variante de taxare a masinilor second hand – fie printr-un impozit anual pe toata durata de utilizare a masinii, fie printr-o taxa platita o singura data, asemanatoare cu vechea varianta a timbrului.

Comisia Europeana a cerut Romaniei sa renunte la taxa de mediu pe motiv ca este discriminatorie. Mii de romani au dat statul in judecata si au castigat sume importante pana acum, iar statul ar trebui sa le inapoieze in total in jur de 200 de milioane de euro, potrivit Romaniatv.

