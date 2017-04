Anunt URIAS pentru studenti! Mai multe camine studentesti vor fi construite in tara

Sevil Shhaideh a declarat vineri seara, la Antena3, ca cele 30 de camine studentesti care vor fi construite prin Compania Nationala de Investitii (CNI) in toate centrele universitare reprezinta un obiectiv major al programului de guvernare.

„Am primit o prioritizare de la Ministerul Educatiei in functie de numarul de locuri in camine. Vorbim de peste 70.000 de locuri in toate centrele universitare”, a precizat Shhaideh la Antena 3.

Cat priveste EURO 2020, ministrul a spus ca este pregatita documentatia pentru patru stadioane - Dinamo, Steaua, Arcul de Triumf si Rapid.

" In dosarul de aderare de candidatura la Euro 2020, ne-am asumat patru stadioane sa le realizam prin CNI. In acest moment sunt trei gata pregatite cu toate documentele de proprietate. Pentru a intra in program, sa lansezi o procedura de achizitie publica, trebuie sa avem toate documentele de proprietate, cadastrare. Avem o problema la nivelul stadionului Dinamo, suntem inca in discutie cu MAI", a mentionat Shhaideh.

Un alt obiectiv, a spus oficialul MDRAPFE, il constituie infrastructura de justitie - tribunale si sedii de judecatorii.

"Mai avem, in conformitate cu un memorandum stabilit in 2014, pe infrastructura de justitie, tribunalele si sedii de judecatorii - reabilitare si avem deja 28 de instante in lucru", a spus Shhaideh.

Ea a adaugat ca o alta prioritate o constituie lucrarile de consolidare la patru spitale din Bucuresti si din tara.

"La nivelul CNI se mai gestioneaza un fond pentru interventiile in prima urgenta - partea de consolidare pentru acele cladiri care prezinta expertiza, risc seismic de gradul I sau risc seismic de gradul II. Acest fond din cota pe care Inspectoratul de Stat in Constructii o colecteaza. Avem in lucru patru spitale pe parte de consolidare, din Bucuresti si din tara. Un exemplu este Spitalul de pediatrie de la Piatra Neamt. Al doilea spital care este in analiza este Spitalul Judetean de Urgenta de la Galati", a subliniat ministrul.

Ea a mai precizat ca vor fi construite si trei spitale noi, cu finantare prin Programul Operational Regional.

"Apoi avem sportul de performanta, si ma refer aici la sali polivalente. Mai avem tot la nivelul de sport de masa tot ceea ce inseamna bazine didactice, salile de sport didactice. Aceste bazine didactice sunt fie la nivelul universitatilor, fie la nivelul scolilor de profil. Ele sunt la solicitarea federatiilor sportive de specialitate, deci prioritatile sunt in baza solicitarilor transmise", a mai spus Shhaideh.