Anuntul de ULTIMA ORA facut de Tudorel Toader in legatura cu arhivele SIPA

Tudorel Toader

Ministrul Justitiei Tudorel Toader decide astazi daca sesizeaza Parchetul General dupa ce a facut publice, vineri seara, doua rapoarte ale comisiilor din 2007 care s-au ocupat de arhiva SIPA si o anexa.

"(...) Vom inainta catre Ministerul Public, catre procurori. Dar in acelasi timp, sa nu uitam ca procurorul se poate sesiza si din oficiu si sa nu uitam ca, din cate am inteles, pe rolul DIICOT-ului se afla deja un dosar privind activitatile la arhiva SIPA. Daca este un dosar, procurorii vor aprecia, vor extinde cadrul procesual, vor extinde subiectii pe care ii are in vedere sau va deschide un nou dosar. Pana in momentul de fata mi-am indeplinit obligatiile pe care le aveam: Hotarare de Guvern, desecretizare. Merg acum sa vad cine a avut certificat ORNISS si pe parcurs ne vom indeplini, va asigur, riguros fiecare obligatie”, a declarat Tudorel Toader.

"Membrii Comisiei desemnata prin Ordin in anul 2005 au ridicat documente din arhiva operative aflata in cadrul Serviciului de Informatii Clasificate din Ministerul Justitiei pe care le-au predate ministrului Justitiei Monica Macovei”, membrii comisiei din 2007 neputand stabili daca aceste documente au fost restituite de membrii comisiei anterioare sau de catre ministrul Justitiei de la acea vreme.

Comisia propunea sesizarea Serviciului Roman de informatii –Oficiul de Supraveghere a secretelor de stat, dar si constituirea unei noi comisii mai numeroase care sa finalizeze activitatea de stabilire a destinatiei arhivei.