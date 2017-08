Anuntul facut de metorologi! Se schimba vremea joi si vineri

Joi si vineri, vremea va fi frumoasa si se va incalzi usor, in cea mai mare parte a tarii, informeaza ANM. Iata cum arata prognoza meteo pentru joi si vineri:

Cerul va fi variabil in nordul, centrul si estul tarii, unde cu totul izolat vor fi posibile ploi slabe de scurta durata, si mai mult senin in restul teritoriului. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari la munte. Temperaturile maxime se vor incadra intre 21 de grade in estul Transilvaniei si 31 de grade in vestul Olteniei, iar cele minime intre 2...3 grade in depresiuni si 19 grade in nordul litoralului.

La Bucuresti, vremea va fi frumoasa, cu cer mai mult senin si vant slab pana la moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 27 de grade, iar cea minima va fi de 13...14 grade, mai scazuta in zona preoraseneasca spre 10 grade.

Vineri, in tara, vremea se va mentine frumoasa, iar valorile termice vor continua sa creasca si se vor situa usor peste mediile climatologice specifice perioadei. Cerul va fi variabil in nordul tarii, unde cu totul izolat vor fi posibile ploi slabe de scurta durata si mai mult senin in restul teritoriului. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe crestele Carpatilor Orientali. Temperaturile maxime se vor incadra intre 24 de grade in estul Transilvaniei si pe litoral si 32 de grade in vestul Olteniei, iar cele minime intre 10 si 20 grade, mai scazute in estul Transilvaniei spre 5...6 grade.

