Anuntul misterios facut de unchiul Denisei Manelista: «Dumnezeu face minune prin oameni!» - FOTO

Denisa Raducu

se lupta cu o boala nemiloasa de cateva luni. Artista a fost diagnosticata cu, iar medicii nu i-au prea dat sanse. Din disperare, familia blondei a apelat la «vraciul»ca sa o trateze cu produse naturiste, acesta sustinand ca el s-a vindecat singur de cancer. Barbatul i-a datDenisei cateva saptamani pana cand mama ei a spus «stop». Femeia sustine ca tratamentul naturist i-a facut rau fetei ei si ca a ajuns cu ea in coma la spital. De atunci, in familia Denisei s-au format doua tabere: unii care sustin ca doar medicamentele prescrise de medici au ajutat-o, iar cele naturiste i-au facut rau, altii au gandit ca ambele tratamente au dat rezultate.Florin Peste, unchiul Denisei, e de partea lui Marian Vasile. El crede cu tarie ca tratamentul naturist a avut rezultate bune in ceea ce o priveste pe artista. Recent, el a postat o pilda pe pagina sa de socializare, iar fanii i-au dat imediat dreptate. Barbatul a lasat si cateva comentarii in care specifica ca Dumnezeu faceprin oameni, lasand de inteles ca Marian Vasile ar fi fost un ajutor pentru Denisa. «Dumnezeu face minunile prin oameni. Nu incalca legile fizicii», «Oricat de multe cuvinte sfinte citesti, oricator de multe le dai glas, ce bine iti pot face daca nu actionezi conform lor?». Marian Vasile, «vraciul» care a incercat sa o trateze pe Denisa Manelista cu naturiste i-a distribuit imediat postarea lui Peste, semn ca este de acord cu el.