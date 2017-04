Anuntul SOC facut de Papa Francisc la care toata lumea a ramas cu gura cascata!

Papa Francisc a denuntat miercuri la Vatican un "masacru inacceptabil" in Siria ca urmare a atacului chimic comis marti in nord-vestul acestei tari si care s-a soldat cu 72 de morti si a provocat indignare in intreaga lume, relateaza AFP.

"Asistam inspaimantati la ultimele evenimente din Siria. Condamn cu fermitate masacrul inacceptabil survenit ieri (marti) in provincia Idlib, unde au fost ucise zeci de persoane fara aparare, printre care multi copii', a declarat Papa in cursul audientei saptamanale. 'Ma rog pentru victime si apropiatii lor si lansez un apel la constiinta tuturor acelora care au responsabilitati politice, la nivel local si international, sa opreasca aceasta tragedie', a afirmat Suveranul Pontif, pe un ton sumbru, in fata a mii de credinciosi reuniti in Piata Sfantul Petru. 'Incurajez intre altele eforturile celor care, in pofida insecuritatii si a conditiilor dificile, incearca sa trimita un ajutor oamenilor din aceasta regiune", a subliniat el, conform Agerpres.

Consiliul de Securitate al ONU urmeaza sa se reuneasca de urgenta miercuri la New York pentru a cere o ancheta completa si rapida in cazul atacului chimic din Siria care s-a soldat marti cu cel putin 72 de morti, intre care 20 de copii, si zeci de raniti. Atacul a fost lansat in orasul Khan Shaykhun, din provincia Idlib.

Suveranul Pontif a adresat de asemenea un gand pentru victimele atentatului comis luni la Sankt Petersburg soldat cu 14 morti si circa 50 de raniti. 'Avand incredere in mila lui Dumnezeu pentru toti cei care au disparut in mod tragic, imi exprim apropierea spirituala fata de rudele lor si de toti cei care sufera din cauza acestui eveniment dramatic', a spus Suveranul Pontif.