APIA incepe sa faca platile pentru ACEASTA SUBVENTIE!

Start la plata acestei subventii! Suma de 91.026.815,00 de lei urmeaza sa intre in conturile fermierilor de maine, 16 iunie, dupa cum a anuntat agentia de plati. APIA informeaza ca in perioada 16 – 20 iunie 2017, va efectua plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, aferenta cantitatilor de motorina utilizate in perioada 1 ianuarie 2017 – 31 martie 2017 (trimestrul I 2017), conform prevederilor O.M.A.D.R. nr.1272/2015 cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 1174/2014.

Cantitatile de motorina aferente perioadei 1 ianuarie 2017 – 31 martie 2017, determinate la plata de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura si aprobate prin OMADR nr.186/6 iunie 2017, ce vor beneficia de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare sunt: Sectorul vegetal va primi putin peste 80 de milioane de lei pentru 56.5 milioane de litri de motorina, iar sectorul zootehnic va primi aproape 11 milioane de lei pentru 7.7 milioane de litri de motorina.