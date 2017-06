Apicultorii sunt NEMULTUMITI de Ministerul Agriculturii: "Aduc grave prejudicii apiculturii romanesti"

Federatia Asociatiilor Apicole din Romania (ROMAPIS) isi exprima indignarea fata de modul in care Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) trateaza problema apiculturii romanesti.

„Desi Programul National Apicol (PNA) pentru perioada 2017-2019 a fost dezbatut mai bine de 2 ani cu partenerii sociali, pana la data de astazi nu a fost finalizat si aprobat prin Hotarare de Guvern”, au comunicat apicultorii.

Potrivit acestora, programul de sustinere a apiculturii, finantat din fonduri europene si nationale, este singura forma de sprijin a apicultorilor si presupune depunerea solicitarilor de decontare a cheltuielilor efectuate in anul curent pana la 31 iulie.

„Lipsa reglementarilor necesare pana in acest moment va genera ratarea absorbtiei fondurilor pentru acest an, aducand grave prejudicii apicultorilor si apiculturii romanesti, greu incercata in ultimii ani”, a informat ROMAPIS.

Programul, aprobat de Comisia Europeana in vara anului trecut

In vara anului trecut, Comisia Europeana a prezentat Decizia de Implementare privind aprobarea Programelor Nationale Apicole pentru perioada 2017 - 2019.

Bugetul anual pentru Programele Apicole notificate de Statele Membre a fost majorat la 36 milioane de euro, iar Romania beneficiaza de o crestere a bugetului alocat de 1.463.140 euro pentru intreg programul apicol aferent perioadei 2017 - 2019.

Comisia Europeana participa la finantarea actiunilor din program cu 50% din cheltuielile efectuate de Romania pentru fiecare actiune accesata, excluzand TVA, iar sprijinul financiar alocat pentru perioada 2017 - 2019 este de 21.508.480 euro, fata de 20.045.340 euro repartizat pentru perioada 2014 -2016, astfel: pentru anul 2017 - 7.169.494 euro (3.584.747 euro buget UE / 3.584.747 euro buget national); pentru anul 2018 - 7.169.498 euro (3.584.749 euro buget UE / 3.584.749 euro buget national); pentru anul 2019 - 7.169.488 euro (3.584.744 euro buget UE / 3.584.744 euro buget national).

Accesarea masurilor si depunerea dosarelor la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in vederea solicitarii sprijinului financiar se pot face direct de catre apicultor sau prin intermediul formei asociative.

In vederea implementarii masurilor de sprijin financiar prevazute in PNA 2017 - 2019, urma sa se elaboreze hotararea de Guvern care sa aprobe Programul national apicol pentru perioada 2017-2019, normele de aplicare, precum si valoarea sprijinului financiar.



sursa: Adevarul