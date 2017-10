Aproape 10.000 de ieseni pusi in legalitate in cadrul campaniei "Prioritate la identitate"

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Mii de ieseni care nu au acte de identitate au intrat in legalitate cu ajutorul campaniei derulate deIasi. Astfel, in urma deplasarilor facute in cele 26 de comune arondate in judetul Iasi, angajatii DLEP Iasi au facut demersurile pentru eliberarea actelor de identitate in cazul a 9.706 de persoane.Campania a fost demarata în urma unei analize detaliate a situatiei persoanelor care nu detinîn termen desau nu au solicitat primul act la implinirea vârstei legale de 14 ani. În acest fel, persoanele în cauza nu mai sunt nevoite sa se deplaseze în municipiul Iasi pentru obtinerea actului de identitate deoarece inclusiv eliberarea se face în comuna de domiciliu prin intermediul posturilor de"Astfel, am constatat ca distanta mare fata de sediul nostru, lipsa posibilitatilor materiale si a informarii cetatenilor cu privire la importanta actelor de stare civila si identitate au condus la cresterea numarului de persoane care nu poseda acte valabile sau a caror statut civil nu era clarificat (nasteri neînregistrate, divorturi neoperate, copii nascuti în strainatate fara documente etc)", au precizat reprezentantii Directiei Locale de Evidenta a Persoanelor Iasi.Pentru rezultatele obtinute in cadrul acestei campanii Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Iasi a obtinut "Premiul de excelenta" pentru proiectul "Prioritate la identitate", în cadrul celei de-a XIII-a editii a Galei Premiilor de Excelenta Administratie.ro, competitie organizata de Portalul National de Administratie Publica (www.Administratie.ro) împreuna cu "Oameni si Companii" si având ca partener Agentia Nationala a Functionarilor Publici.