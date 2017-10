Aproape 20.000 de fermieri ieseni au primit subventiile de la APIA

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Iesenii care au depus in acest an cereri pentru obtinerea subventiei pentru terenurile pe care le lucreaza si nu au primit inca banii promisi ii vor avea in conturi pana la sfarsitul acestei luni. Pana in prezent, 80 la suta dintre fermierii care au solicitat subventia peau deja banii in conturi. In cadrul Schemei Unice de Plata pe Suprafata (), fermierii vor primiIn acest an, in jur de 24.046 deau solicitat subventia pe suprafata pentru 259.045 hectare. Acestia vor primi peste 25 de milioane de euro in cadrul SAPS. Beneficiari ai platilor directe în cadrul SAPS pot fi persoanele fizice sau juridice care exploateaza terenulpentru care solicita plata.Acestia trebuie sa detinade proprietari, arendasi,, asociati administratori în cadrul asociatiilor în participatiune sau locatari. Arendatorul, concedentul sau locatorul nu beneficiaza de plati directe pentru terenul arendat, concesionat sau închiriat.Pentru a obtine plata, cei interesati trebuie sa fie inscrisi in Registrul unic de identificare, sa depuna o cerere lasi sa exploateze unagricol cu o suprafata de cel putin un hectar.