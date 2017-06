Aproape 20 milioane de euro investiti in sistemul de termoficare al orasului

Dupa aprobarea nouluieuropean referitor la modernizarea sistemului dein municipiul, o suma de circa 20 milioane euro urmeaza sa fie investita in magistralele de transport si sistemul de productie al energiei termice. Astfel, daca proiectul are o valoare totala de 82 milioane lei, un procent de doar doi la suta reprezinta contributia de la bugetul local.Proiectul presupune înlocuirea a 25 de kilometri de conducte primare de transport al energiei termice din zonele Dacia, Alexandru cel Bun, Podu Ros, Tudor Vladimirescu, Cantemir, Bularga, Zona Industriala, Pacurari si zona pasajului "Octav Bancila. Contractele de proiectare si executie au fost deja semnate, iar anul acesta se vor executa lucrari în Dacia, Alexandru cel Bun, Nicolina si Tatarasi."Continuarea investitiilor în sistemul centralizat, în parteneriat cu, Guvernul României si cu partenerii nostri de la, constituie o actiune concreta si extrem de puternica realizata în sensul punerii în valoare a unei solutii durabile, moderne, eficiente din punct de vedere energetic si prietenoase cu mediul înconjurator pentru asigurarea necesarului de energie termica al cetatenilor orasului, motiv pentru care dorim ca începerea lucrarilor prevazute în cadrul acestor proiecte sa aiba loc în cel mai scurt timp posibil", au explicat reprezentantii municipalitatii iesene.Totodata, se are in vedere schimbarea si modernizarea a 50 de kilometri desecundare de distributie a energiei termice in municipiul Iasi.